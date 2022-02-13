Сотрудники миссии ОБСЕ в Донецке начали покидать регион
Некоторые сотрудники Спецмониторинговой миссии ОБСЕ, возможно, уезжают из самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Сейчас шесть автомобилей пересекают линию разграничения через КПВВ Александровка (пригород Донецка - ред.) в направлении Украины", - сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
По его мнению, это может свидетельствовать о начале эвакуации наблюдателей из ДНР, так как ранее, как правило, линию соприкосновения пересекали лишь два-три патрульных автомобиля миссии.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США сообщил о планах Вашингтона вывезти с Украины американских граждан из числа Спецмониторинговой миссии ОБСЕ, задействованных в Донбассе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
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Хохлы под давлением америкосов на 80% могут начать боевые действия на Донбассе. Это желание увеличилось после поставок оружия из стран НАТО. Всю ответственность за жертвы среди мирных граждан на Украине повесят на Россию или на подставного Клоуна. Это будет зависеть от того вступит Россия в войну или нет. В любом случае России придется вмешаться если начнется нападение на Крым. Тогда хохлам и украшке придет пипец. Худший сценарий при этом варианте будет, если натовцы начнут воевать на стороне Хохлов. Тогда всем натовцам будет пипец по полной. Отживший их блок на всегда сгинет в истории. У них нет шансов. Наши ракеты быстрее и остальное оружие круче. Но потерь при этом нам не избежать. Всего этого можно избежать, если Клоун включит свой хитрый мозг.
России дают полную свободу действий? Устраняют формальные препятствия.Закупают попкорн и занимают лучшие места у экранов "не зависимых" ЭСМИ. Бои русских "гладиаторов" не на жизнь, а на смерть уже у всех на слуху.Всё оплачено и публика жадная до кровавых зрелищ с не терпением ждет когда дрогнет "занавес". Эта нелюдь в предвкушении бойни уверена:- к ним не прилетит.
что пиндосам тоже пора бежать с пиндостана. Сейчас везде опасно. Особенно тем, кто гадил.
Прими таблетку.