Сотрудники миссии ОБСЕ в Донецке начали покидать регион

12:22 13.02.2022

Некоторые сотрудники Спецмониторинговой миссии ОБСЕ, возможно, уезжают из самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Сейчас шесть автомобилей пересекают линию разграничения через КПВВ Александровка (пригород Донецка - ред.) в направлении Украины", - сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По его мнению, это может свидетельствовать о начале эвакуации наблюдателей из ДНР, так как ранее, как правило, линию соприкосновения пересекали лишь два-три патрульных автомобиля миссии.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США сообщил о планах Вашингтона вывезти с Украины американских граждан из числа Спецмониторинговой миссии ОБСЕ, задействованных в Донбассе.