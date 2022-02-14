Зеленский дал уехавшим госслужащим 24 часа для возвращения на Украину

22:05 14.02.2022

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к госслужащим, покинувшим страну из-за сообщений о возможном вторжении России и дал им 24 часа на возвращение на Украину.

Также Зеленский предложил всем госслужащим, которые планировали покинуть Украину, отказаться от своих планов.

«Вам народ Украины доверил не только руководить страной, но и защищать ее, это ваша прямая обязанность в такой ситуации — быть вместе с нами, с украинским народом. Я сейчас предлагаю вам в течение 24 часов вернуться на Украину», — цитирует Зеленского РБК.

Ранее стало известно, что украинские олигархи, бизнесмены и депутаты покидают страну чартерными рейсами и на частных бизнес-джетах. Так, по данным СМИ, в воскресенье из Киева «вылетело около 20 чартеров и частных самолетов». Отмечается, что «такого количества чартеров не было за шесть лет наблюдений». В частности, речь идет о «бортах Рината Ахметова и Бориса Колесникова» - один из бортов Ахметова вылетел с Украины в воскресенье, сам олигарх покинул страну 30 января рейсом в Цюрих, сообщает ВЗГЛЯД.

«Украинская правда» пишет, что «частный борт на 50 человек» заказал «депутат ОПЗЖ, миллионер Игорь Абрамович». Издание со ссылкой на «двух людей, которым предлагали выехать», заявило, что «этот борт должен вывезти из Киева в Вену родственников однопартийцев, а также бизнес-партнеров Абрамовича».

Сообщается, что «бизнесмен, нардеп Вадим Новинский выехал из Украины 10 февраля рейсом Киев – Мюнхен», в «тот же день выехал за границу Александр Ярославский», 13 февраля с Украины «вылетели бизнесмены Андрей Ставницер и Вадим Нестеренко, 12 февраля – Вадим Столар и Василий Хмельницкий».

В пресс-службе Ставницера заявили, что он «улетел в командировку и на днях вернется» на Украину, в пресс-службе Хмельницкого сказали, что тот «улетел с командой на обучение и должен вернуться» на Украину 20 февраля, причем «тур был запланирован за три месяца и дети Хмельницкого остаются» на Украине.

По данным украинских СМИ, «активно вывозят с Украины свои семьи и представители власти», а «некоторые депутаты от «Слуги народа», несмотря на приказ фракции быть в Киеве, уже находятся за границей и возвращаться в страну не намерены».