На востоке Украины на линии разграничения обострилась обстановка

17:03 17.02.2022

Ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась в четверг. Неподконтрольные Киеву ДНР и ЛНР сообщают о массированных обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подготовке украинской стороной наступления.

По сообщениям из Луганска, сегодня в 05:32 мск начались обстрелы со стороны ВС Украины. В зону поражения попали населенные пункты как Луганской, так и Донецкой народных республик. Использовались минометы, гранатометы, БМП, крупнокалиберное стрелковое оружие, а также противотанковые ракетные комплексы, сообщает ТАСС.

Обострилась обстановка на линии соприкосновения. Народная милиция ДНР сообщает о размещении ВСУ двух гаубиц и бронированной машины в жилых районах на линии.

Обострение совпало с рабочей поездкой президента страны Владимира Зеленского в зону операции ВСУ в Донбассе. В своем Instagram он сообщил, что на катере отправился по Азовскому морю в район проведения операции.

Украинские власти со своей стороны сообщают, что в Донецкой области близ линии разграничения сторон конфликта из-за обстрелов со стороны противника пострадали населенные пункты Марьинка, Красногоровка, поселок Тарамчук, Степное и Сладкое.

По словам руководителя областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко, в Марьинке обломки долетали в школу №2, где дети укрылись в хранилище, пишет "Интерфакс".

Также в результате обстрела осталась без электроснабжения Красногоровка, обесточены поселки Тарамчук, Степное и Сладкое.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле следят за ситуацией в Донбассе и считают ее "очень и очень опасной" из-за провокаций украинской стороны.