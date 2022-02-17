На востоке Украины на линии разграничения обострилась обстановка

Ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась в четверг. Неподконтрольные Киеву ДНР и ЛНР сообщают о массированных обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подготовке украинской стороной наступления.

По сообщениям из Луганска, сегодня в 05:32 мск начались обстрелы со стороны ВС Украины. В зону поражения попали населенные пункты как Луганской, так и Донецкой народных республик. Использовались минометы, гранатометы, БМП, крупнокалиберное стрелковое оружие, а также противотанковые ракетные комплексы, сообщает ТАСС

Обострилась обстановка на линии соприкосновения. Народная милиция ДНР сообщает о размещении ВСУ двух гаубиц и бронированной машины в жилых районах на линии. 

Обострение совпало с рабочей поездкой президента страны Владимира Зеленского в зону операции ВСУ в Донбассе. В своем Instagram он сообщил, что на катере отправился по Азовскому морю в район проведения операции.

Украинские власти со своей стороны сообщают, что в Донецкой области близ линии разграничения сторон конфликта из-за обстрелов со стороны противника пострадали населенные пункты Марьинка, Красногоровка, поселок Тарамчук, Степное и Сладкое.

По словам руководителя областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко, в Марьинке обломки долетали в школу №2, где дети укрылись в хранилище, пишет "Интерфакс".

Также в результате обстрела осталась без электроснабжения Красногоровка, обесточены поселки Тарамчук, Степное и Сладкое.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле следят за ситуацией в Донбассе и считают ее "очень и очень опасной" из-за провокаций украинской стороны.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 17.02.2022, 18:28
    Гость: Дурачку

    Ты хотя-бы отдаёшь отчёт к чему призываешь? Хочешь войны. Так она коснётся и тебя лично ,не сомневайся.

  3. 17.02.2022, 18:28
    Гость: С больной головы - на здоровую...

    Пока имеем дело(впрочем как всегда) с издевательствами руссофашистов! Орки сегодня шмалят вовсю по населенным пунктам на подконтрольной Украине стороне. Уже русские витязи попали по двум садикам и школе! Еще не вечер.
    Герои - антифашисты, блин...

  4. 17.02.2022, 17:44
    Гость: Мы следим

    За кем или за чем, Нэзалэжники уже в открытую обстреливают Донбасс.Люди гибнут, и банделогам всё сходит с рук.В этой ситуации запад с Бидоном закрывают глаза, почему запад не видит какое количество войск ВСУ находится на границе ДНР и ЛНР, но знают точное колличество войск РФ.И один такой вопрос?, на каком расстоянии от границы РФ находятся всу

  5. 17.02.2022, 17:38
    Гость: a

    Президент! Может, хватит! Сколько еще терпеть издевательства со стороны укрофашистов? Будем ждать, когда Градами накроют центр Донецка? Проснись!

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