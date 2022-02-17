На востоке Украины на линии разграничения обострилась обстановка
Ситуация на линии разграничения на востоке Украины обострилась в четверг. Неподконтрольные Киеву ДНР и ЛНР сообщают о массированных обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и подготовке украинской стороной наступления.
По сообщениям из Луганска, сегодня в 05:32 мск начались обстрелы со стороны ВС Украины. В зону поражения попали населенные пункты как Луганской, так и Донецкой народных республик. Использовались минометы, гранатометы, БМП, крупнокалиберное стрелковое оружие, а также противотанковые ракетные комплексы, сообщает ТАСС.
Обострилась обстановка на линии соприкосновения. Народная милиция ДНР сообщает о размещении ВСУ двух гаубиц и бронированной машины в жилых районах на линии.
Обострение совпало с рабочей поездкой президента страны Владимира Зеленского в зону операции ВСУ в Донбассе. В своем Instagram он сообщил, что на катере отправился по Азовскому морю в район проведения операции.
Украинские власти со своей стороны сообщают, что в Донецкой области близ линии разграничения сторон конфликта из-за обстрелов со стороны противника пострадали населенные пункты Марьинка, Красногоровка, поселок Тарамчук, Степное и Сладкое.
По словам руководителя областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко, в Марьинке обломки долетали в школу №2, где дети укрылись в хранилище, пишет "Интерфакс".
Также в результате обстрела осталась без электроснабжения Красногоровка, обесточены поселки Тарамчук, Степное и Сладкое.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле следят за ситуацией в Донбассе и считают ее "очень и очень опасной" из-за провокаций украинской стороны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
предсказуемо
Ты хотя-бы отдаёшь отчёт к чему призываешь? Хочешь войны. Так она коснётся и тебя лично ,не сомневайся.
Пока имеем дело(впрочем как всегда) с издевательствами руссофашистов! Орки сегодня шмалят вовсю по населенным пунктам на подконтрольной Украине стороне. Уже русские витязи попали по двум садикам и школе! Еще не вечер.
Герои - антифашисты, блин...
За кем или за чем, Нэзалэжники уже в открытую обстреливают Донбасс.Люди гибнут, и банделогам всё сходит с рук.В этой ситуации запад с Бидоном закрывают глаза, почему запад не видит какое количество войск ВСУ находится на границе ДНР и ЛНР, но знают точное колличество войск РФ.И один такой вопрос?, на каком расстоянии от границы РФ находятся всу
Президент! Может, хватит! Сколько еще терпеть издевательства со стороны укрофашистов? Будем ждать, когда Градами накроют центр Донецка? Проснись!