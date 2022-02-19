Глава МИД Китая выступил за уважение территориальной целостности Украины
Мнение каждой стороны по ситуации вокруг Украины необходимо выслушать, как необходимо учитывать и уважать обеспокоенность России по этому вопросу, при этом территориальную целостность любой страны необходимо защищать. С таким призывом выступил глава МИД Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности.
«Я ожидал, что первым вопросом будет вопрос об Украине. Во-первых, я бы хотел подчеркнуть, что суверенитет, независимость и территориальную целостность любой страны следует уважать и защищать, потому что это является основой международных отношений. (...) Украина не является исключением», — приводит его слова Lenta.ru.
Он также заявил, что раз Россия, США и Европа поддерживают урегулирование на Украине в рамках Минских соглашений, «почему бы всем сторонам не собраться за одним столом переговоров, чтобы провести глубокие обсуждения и разработать дорожную карту и сроки выполнения соглашения».
«Украина должна быть мостом, связывающим Восток и Запад, а не линией фронта в противостоянии ведущих держав... Мы надеемся, что решение будет найдено путем диалога и консультаций, и оно действительно станет гарантией безопасности и стабильности в Европе», — заключил китайский министр.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Святая наивность! Китай этим заявлением международно-юридически застолбил своё право на дележ российского наследства. В случае чего: "А мы никогда не поддерживали усилий России в разрушении международного правового порядка!".
Они все умеют делать.
Абсолютно верно - "Китай говорит дежурные фразы", добавлю, диктуемые дипломатическим этикетом и необходимостью выглядеть солидной и цивилизованной мировой державой. Ну, он такой и являются, разве нет?
Только Китай эти дежурные фразы говорит так, что ему никогда не приходится от них отказываться. Понимаете, они у них никогда не противоречат сказанному ранее, и то, что они скажут в будущем, не будет противоречить сказанному сегодня. Ну, Вы же не будете спорить, что ни один их лидер не был болтуном и балаболкой?
С Вашей точки зрения - это хорошо или плохо?
Так смешно - Вы начали с исторических поражений Китая и пришли к осознанию его неизбежной победы. Так, это и есть воплощение идей "мыслителя Сунь-Цзы", а Вы так и не поняли?