Глава МИД Китая выступил за уважение территориальной целостности Украины

19:41 19.02.2022

Мнение каждой стороны по ситуации вокруг Украины необходимо выслушать, как необходимо учитывать и уважать обеспокоенность России по этому вопросу, при этом территориальную целостность любой страны необходимо защищать. С таким призывом выступил глава МИД Китая Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Я ожидал, что первым вопросом будет вопрос об Украине. Во-первых, я бы хотел подчеркнуть, что суверенитет, независимость и территориальную целостность любой страны следует уважать и защищать, потому что это является основой международных отношений. (...) Украина не является исключением», — приводит его слова Lenta.ru.

Он также заявил, что раз Россия, США и Европа поддерживают урегулирование на Украине в рамках Минских соглашений, «почему бы всем сторонам не собраться за одним столом переговоров, чтобы провести глубокие обсуждения и разработать дорожную карту и сроки выполнения соглашения».

«Украина должна быть мостом, связывающим Восток и Запад, а не линией фронта в противостоянии ведущих держав... Мы надеемся, что решение будет найдено путем диалога и консультаций, и оно действительно станет гарантией безопасности и стабильности в Европе», — заключил китайский министр.