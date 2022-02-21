Свыше 400 добровольцев из России прибыли в ЛНР

13:02 21.02.2022

Народная милиция ЛНР приняла в свои ряды свыше 400 добровольцев из России. Также прибывают добровольцы из республик бывшего Советского Союза, сообщила пресс-служба ведомства.

При этом отмечается, что многие из тех, кто изъвил желание встать на защиту республики, имеют боевой опыт в 2014-2015 годах.

«Обстановка на линии боевого соприкосновения продолжает обостряться. Запрещенное вооружение применяется повсеместно. Ежедневно на территории Республики разрываются снаряды крупнокалиберной украинской артиллерии. <...> Наша общая задача и цель, любой ценой защитить народ Донбасса от киевской агрессии», - говорится в сообщении.