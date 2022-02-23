На всей территории Украины вводится чрезвычайное положение

13:52 23.02.2022

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении на территории всей страны чрезвычайного положения.

"Решение было принято. Согласно нашему законодательству, Верховная рада должна это решение утвердить (...). У меня сегодня будет доклад в Верховной Раде по этому поводу. Что касается самого указа, на всей территории нашей страны, кроме Донецкой и Луганской области, будет введено чрезвычайное положение в зависимости от территории (...), областные комиссии, в которые будут входить представители всех органов государственной и местной власти, будут принимать те или иные решения", - приводит слова секретаря Совбеза Алексея Данилова "Интерфакс".

"Касательной Донецкой и Луганской областей, там есть отдельный режим, он урегулирован на сегодняшний день нашим законодательством, они находятся немного в другой юридической зоне. Поэтому там чрезвычайное положение не вводится, к большому сожалению, он (режим) там введен уже давно, начиная с 2014 года", - отметил Данилов.

Секретарь Совбеза заверил, что чрезвычайное положение радикально не отобразится на жизни украинцев. Решение о введении комендантского часа смогут принимать региональные штабы в зависимости от ситуации.