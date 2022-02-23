На всей территории Украины вводится чрезвычайное положение

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении на территории всей страны  чрезвычайного положения.

"Решение было принято. Согласно нашему законодательству, Верховная рада должна это решение утвердить (...). У меня сегодня будет доклад в Верховной Раде по этому поводу. Что касается самого указа, на всей территории нашей страны, кроме Донецкой и Луганской области, будет введено чрезвычайное положение в зависимости от территории (...), областные комиссии, в которые будут входить представители всех органов государственной и местной власти, будут принимать те или иные решения", - приводит слова секретаря Совбеза Алексея Данилова "Интерфакс".

"Касательной Донецкой и Луганской областей, там есть отдельный режим, он урегулирован на сегодняшний день нашим законодательством, они находятся немного в другой юридической зоне. Поэтому там чрезвычайное положение не вводится, к большому сожалению, он (режим) там введен уже давно, начиная с 2014 года", - отметил Данилов.

Секретарь Совбеза заверил, что чрезвычайное положение радикально не отобразится на жизни украинцев. Решение о введении комендантского часа смогут принимать региональные штабы в зависимости от ситуации.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 23.02.2022, 17:08
    Гость: Константин*

    Давно пора это сделать. Пенсионеры бедствуют на грани с нищетой. Два доллара в сутки - на такое не проживешь. А ещё КОВИД. Сколько ни пой "щеня вмерла" - ничего не изменишь.

  3. 23.02.2022, 16:38
    Гость: Из Симферополя

    Значит дело - швах.
    Если на всей территории, то уже ясно, что предстоит подавлять народные протесты.

  4. 23.02.2022, 16:35
    Гость: Роман

    Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о введении на территории всей страны чрезвычайного положения.
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    Под шумок тарифы на услуги ЖКХ поднимут ещё 87%. А с 1.06.22 ещё на 87%.
    Ещё подорожает солярка. На сколько процентов? Пока не решили, но не менее 48%. Но с соляркой могут не стесняться, предстоит посевная.

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