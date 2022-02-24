Чехия призвала отключить РФ от SWIFT и приостановила выдачу виз россиянам
Президент Чехии Милош Земан призвал отключить Россию от системы международных платежей SWIFT в качестве санкционной меры из-за решения президента Владимира Путина начать специальную операцию в Донбассе.
"Я люблю русскую культуру, уважаю жертвы русского народа во Второй мировой войне. Но это не означает, что я соглашусь с тем, чтобы на территорию суверенного государства без объявления войны вступили чужие войска. Россия этими действиями допускает преступление против мира. Иррациональное решение руководства РФ принесет значительный ущерб самой России",— приводит слова Земана "Коммерсант".
Он выразил свою поддержку народу Украины и призвал к более жестким санкциям в отношении России.
Кроме того, власти Чехии приостанавливают выдачу виз гражданам России. Также принято решение о прекращении работы генконсульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
"Мы остановим сбор заявлений на выдачу виз от граждан России во всех наших дипломатических представительствах. Исключения сделаны для случаев предоставления виз по гуманитарным соображениям",— заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.
Также будет приостановлена работа генерального консульства РФ в Карловых Варах и Брно.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А ты точно знаешь, что все это есть только в России?
"Протрезвей!"
Кроме дебилизатора откуда ты знаешь, что "наши технологии лучше западных"? Ты с российского девайса сообщения на форум пишешь? Ты реально веришь, что все мало-мальски высокотехнологичное оборудование, включая банкоматы и платежые тарминалы - российские?
"Протрезвей!"
Китай, напомню, не разработчик, а всего лишь ПРОИЗВОДИТЕЛЬ изделий западных технологий. Причем на западном оборудовании.
Не говоря уже про то, что товарооборот с Россией у Китая составляет ничтожную долю от оборота с Западом. Так что у Запада полно способов надавить на Китай и подключить его к эмбарго в отношении России. А если еще и свифт отключить... Чем ты тогда с Китаем расплачиваться станешь? Да, через какое-то время наладится, пойдет расплата золотом, ресурсами... Но на это уйдут ГОДЫ, ты за это время научишься лапти плести, потому что производство галош в России убито!
"Протрезвей!"
Идиотизм чехов прославил всемирно известный сатирик - Ярослав Гашек))
Этот идиотизм никуда не делся, а стал ещё больше)
Не сомневаюсь что европейская солидарность объединит всех идиотов в Европейский союз где президентом конечно будет чех))
Без свифта как будут расплачиваться за пальмовое масло?
А без пальмового масла полки российских магазинов опустеют так, что даже самые ярые и креативные антисоветчики заткнутся!
Курс бакса скакнул - цены скакнули на ВСЕ, как выяснилось, ВСЕ отрасли экономики РФ фатально зависимы от импорта! Начиная от семян и заканчивая комплектующими для цифровых решений.
Нет в России производства ЖК матриц. Просто НЕТ. Чисто на аутсорсинге живем. Отключат свифт - не будет ни телевизоров, из которых мы узнаем о нашем процветании и загнивании Запада, ни систем тотального контроля, ни даже новейшего российского оружия...
Банкоматы, терминалы и т.п. средства электронных платежей видел? Они все импортные, и на импортных комплектующих/расходниках. Как закупать без свифта?
ЦБ РФ, минестерства, ЖКХ, курьеры... Все фатально зависят от импортной электроники!
Ты готов пережить откат на полвека назад, но только уже без галош
В наше простое время и мотиваторы просты!
Товарооборот Китая с ЕС и товарооборот Китая с РФ не сравнимы. А есть еще США, Канада, Австралия, прочие клевреты США...
По отношению ко всем ним РФ хотя бы 5% товарооборота наберет? Значит, прогнуть Китай на присоединение к санкциям не слишком большая проблема.
И что тогда?...
Да Мир УЖЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ от Российских нефти и газа, золота, древесины, зерна, леса ...Его обьемы на мировом рынке не так велики. Не дошло еще ? Об этом тебе прямо чотко заявляют. "Так наши технологии лучше западных" очень смешно ))) "Какой такой товар продает Запад, который мы не можем купить в Китае?" Любой , большинство высокотехнологичных товаров в Китае сделаны по западной лицензии. Процессоры для компов (ВСЕ!) оборудование , да почти все. И откуда у тебя уверенность что Китай так просто тебе будет что то продавать , даже дешевый ширпотреб . Рубли ему не нужны , а долларов с евро не будет . Так что спускайся на землю.