Чехия призвала отключить РФ от SWIFT и приостановила выдачу виз россиянам

19:21 24.02.2022

Президент Чехии Милош Земан призвал отключить Россию от системы международных платежей SWIFT в качестве санкционной меры из-за решения президента Владимира Путина начать специальную операцию в Донбассе.

"Я люблю русскую культуру, уважаю жертвы русского народа во Второй мировой войне. Но это не означает, что я соглашусь с тем, чтобы на территорию суверенного государства без объявления войны вступили чужие войска. Россия этими действиями допускает преступление против мира. Иррациональное решение руководства РФ принесет значительный ущерб самой России",— приводит слова Земана "Коммерсант".

Он выразил свою поддержку народу Украины и призвал к более жестким санкциям в отношении России.

Кроме того, власти Чехии приостанавливают выдачу виз гражданам России. Также принято решение о прекращении работы генконсульств в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

"Мы остановим сбор заявлений на выдачу виз от граждан России во всех наших дипломатических представительствах. Исключения сделаны для случаев предоставления виз по гуманитарным соображениям",— заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Также будет приостановлена работа генерального консульства РФ в Карловых Варах и Брно.