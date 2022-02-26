Войска РФ продвигаются дальше на Украине из-за отказа Киева от переговоров

Президент РФ Владимир Путин в пятницу днем в связи с ожидавшимися переговорами с Киевом отдал приказ остановить продвижение войск на Украине, но из-за отказа другой стороны от диалога сегодня днем движение было возобновлено, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Вчера днем в связи с ожидавшимися переговорами с украинским руководством верховный главнокомандующий и президент России отдал приказ о приостановке продвижения основных сил российских войск", - приводит его слова ТАСС.

Он пояснил, что так как "по сути украинская сторона отказалась от переговоров, сегодня днем возобновилось продвижение основных российских сил в соответствии с планом проведения операции".

Песков уточнил, что во время приостановки продвижения основных сил боевые действия в ряде мест все же продолжались. "Имели место столкновения с передвижными группами националистов и бандеровцев, которые использовали легкие автомобили и грузовики, где устанавливали ударные средства - по принципу "джихад-мобилей", только там они сейчас называются "бандер-мобили", - сказал он.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.02.2022, 05:38
    Гость: Я

    Внимание, переговоры с шуллерами очень опасны, 8 лет переговоров с ними были использованы для перегруппировки и усиления сил нацистов. Переговоры это метод нейтрализации РФ.

  2. 27.02.2022, 05:36
    Гость: Это вы про Шольца?

    Если помните, был такой исполнительный секретарь у Мюллера, шефа гестапо. В "Семнадцати мгновения весны" имена были подлинные, так что Шольц, вероятно, был.
    А что вы от него хотите? От нынешнего Шольца, если его решения препятствовать "Северному Потоку-2" возмущает даже американские (правда, альтернативные) СМИ. Не столько из-за симпатий к нам, русским, сколько удивляются, как лидер Германии хочет назло матушке-России отморозить уши, но не себе, а обычным гражданам, которых "элиты" из-за газовых кривляний уже крепко ударили по карману.

  4. 27.02.2022, 05:07
    Гость: World

    Мыслишки о предатеоьсстве все же есть в Кремде
    Зачем было приостанавливать.
    Это не надежда а зависимость (и даже не предплогая в чем) . И излишне забота о ВСУ по мимо конвенции о военопленеых - это не совсем хорошо.
    Есть конвенция и все. Этого достаточно .Зачем расшаркиваться с ВСУ?
    У края везде всегда отставания . У края територии , у края чего либо - как явления Вот и хохлы или около них такие.
    Вместо благодарности они поймут как слабость - после расписок они опять пойдут стрелять в того кто их отпустил.

  5. 27.02.2022, 04:53
    Гость: Росс

    Не надо искать оправданий и политических костылей для освободительного движения русской армии по освобождению Украины от фашистов.
    Наши воины повторяют сегодня подвиг своих дедов в Отечественную войну.
    Необходимо полностью зачистить всю Украину и пойти дальше.
    Мирным строительством новой Украины в составе союзного государства с Россией займутся специалисты в этих областях.
    В рамках союзных государств России, Белоруссии и Украины мы получим новую систему мировых взаимоотношений. Мы должны принудить Европу к своей полной демилитаризации и отказу от агрессивного блока НАТО.
    Блок НАТО будет распущен. В этом нет никакого сомнения. Вопрос времени.США по предсказаниям президента США Трампа развалятся уже к 2024 году. Все идет к этому. В то время как Россия будет укрепляться и идти вперед в будущее. Времена меняются. Если некоторые страны не изменят своей русофобской политики и агрессии - они будут уничтожены.
    Это касается Польши, Чехии, Великобритании, Германии и Франции.
    У США остается шанс остаться на политической карте мира, но только в виде раздробленных штатов. Эти изменения произойдут в течении последующих 10 лет.

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