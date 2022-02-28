Зеленский попросил ЕС о немедленном присоединении Украины
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз немедленно принять страну в ЕС. Об этом он заявил в видеообращении.
«Мы обращаемся к Евросоюзу (с просьбой - прим.ред.) о неотложном присоединении Украины по новой специальной процедуре», - цитирует его слова «Интерфакс».
По мнению Зеленского, такое решение будет справедливым и украинцы это заслужили.
Комментарии читателей Оставить комментарий
полюбите пианиста бистро бистро
Глава ЕК заявила, что Брюссель хочет видеть Украину в Евросоюзе
Урсула фон дер Ляйен: Украина должна вступить в ЕС, мы хотим видеть ее в европейской семье
«Эта страна — одна из нас, и мы хотим видеть ее в европейской семье», — заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."
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Так это просто праздник какой-то. Путин таки всучил хохланд на полное содержание европки.
Видно решил таким образом развалить евросоюз.
в переговорах России и Украины
Российский миллиардер Роман Абрамович (Forbes оценивает состояние в 13,9 млрд долларов), по данным Jerusalem Post
, стал посредником в переговорах между Россией и Украиной.
Московский Комсомолец
По информации источника издания, украинская сторона связалась с ним через продюсера Александра Роднянского и попросила принять участие в «переговорах, направленных на поиск способа прекращения боевых действий в Украине».
Этот том Роман Абрамович, которому т о ли заморизили, то ли обещали заморозить счет в Лондоне?))))))
Он как бы сейчас на переговорах, если не врут
Что значит в наше время, быть баснословно смелым?
Звать чёрным чёрное, а белое звать белым.
Чрезмерно громких од убийству не слагать,
Лгать только по нужде, а без нужды не лгать.
Спасибо что пишите об реальности, а не о фантазиях из "Зомбоящика",
Присоединиться включая ЛиДНР? Если нет, то фактически признают их независимость?