Зеленский попросил ЕС о немедленном присоединении Украины

Флаг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз немедленно принять страну в ЕС. Об этом он заявил в видеообращении.

«Мы обращаемся к Евросоюзу (с просьбой - прим.ред.) о неотложном присоединении Украины по новой специальной процедуре», - цитирует его слова «Интерфакс».

По мнению Зеленского, такое решение будет справедливым и украинцы это заслужили.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 28.02.2022, 17:41
    Гость: личный опыт

    Глава ЕК заявила, что Брюссель хочет видеть Украину в Евросоюзе
    Урсула фон дер Ляйен: Украина должна вступить в ЕС, мы хотим видеть ее в европейской семье
    «Эта страна — одна из нас, и мы хотим видеть ее в европейской семье», — заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."
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    Так это просто праздник какой-то. Путин таки всучил хохланд на полное содержание европки.
    Видно решил таким образом развалить евросоюз.

  3. 28.02.2022, 17:06
    Гость: Абзаааац-Jerusalem Post узнала о помощи Абрамовича

    в переговорах России и Украины
    Российский миллиардер Роман Абрамович (Forbes оценивает состояние в 13,9 млрд долларов), по данным Jerusalem Post
    , стал посредником в переговорах между Россией и Украиной.
    Московский Комсомолец

    По информации источника издания, украинская сторона связалась с ним через продюсера Александра Роднянского и попросила принять участие в «переговорах, направленных на поиск способа прекращения боевых действий в Украине».

    Этот том Роман Абрамович, которому т о ли заморизили, то ли обещали заморозить счет в Лондоне?))))))

    Он как бы сейчас на переговорах, если не врут

  4. 28.02.2022, 16:46
    Гость: Хвоя

    Что значит в наше время, быть баснословно смелым?
    Звать чёрным чёрное, а белое звать белым.
    Чрезмерно громких од убийству не слагать,
    Лгать только по нужде, а без нужды не лгать.

    Спасибо что пишите об реальности, а не о фантазиях из "Зомбоящика",

  5. 28.02.2022, 16:32
    Гость: Андрей

    Присоединиться включая ЛиДНР? Если нет, то фактически признают их независимость?

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