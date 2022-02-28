Зеленский попросил ЕС о немедленном присоединении Украины

в переговорах России и Украины

Российский миллиардер Роман Абрамович (Forbes оценивает состояние в 13,9 млрд долларов), по данным Jerusalem Post

, стал посредником в переговорах между Россией и Украиной.

Московский Комсомолец

По информации источника издания, украинская сторона связалась с ним через продюсера Александра Роднянского и попросила принять участие в «переговорах, направленных на поиск способа прекращения боевых действий в Украине».

Этот том Роман Абрамович, которому т о ли заморизили, то ли обещали заморозить счет в Лондоне?))))))

Он как бы сейчас на переговорах, если не врут