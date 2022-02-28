Минобороны РФ предложило мирным жителям покинуть Киев
В Минобороны России заявили, что жители Киева могут беспрепятственно покинуть город по трассе Киев—Васильков. По сообщению ведомства, российские подразделения взяли под контроль города Бердянск, Энергодар, Волноваха и территорию Запорожской атомной электростанции.
«Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев—Васильков. Данное направление открыто и безопасно»,— цитирует «Коммерсант» обращение ведомства к киевлянам.
Военное ведомство также отметило, что в Киеве «бесчинствуют вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его населению».
Комментарии читателей Оставить комментарий
Бацька совершил подлянку, но цена этой подлянки не особо высока, ну его имидж, ну спаслись лишних пару тройку генералов, в первый момент. Но суть нынешней ситации заключается и в стратегическом просчёте российского военного командования. В чём оно? А в том, что расчёт сил и средств строился на неверных оценках моральной устойчивости укроармии. Повидимому, российский генштаб исходил из посыла, который был в 14-м году и ВСУ массово бежала и переходила на сторону России, как в Крыму. Но прошли годы идеология, СМИ, националистическая истерика, довели людей до отупления и не знания реального положения дел, идеологическая работа в армии, коммисары (упоротые нацики в каждом подразделении), беспощадные расправы с инакомыслием, сносная оплата лояльным и пр. сделали из ВСУ достаточно морально устойчивую армию. И это должно было учитываться при планировании опереции. По моим прикидкам количество сил и средств направленных на операцию должно было бы быть раза в 4-5 больше чем сейчас, если они имелись. Если таких ресурсов нет или их нереально изыскать, то и операцию нельзя было начинать. Ну ждали ж 8 лет и ещё подождали бы. Повидимому и эти переговоры Россия согласилась вести, чтобы успеть сосредоточить указанные мной ресурсы. Если это так, то хохлам поставят условия принципиально для них неприемлемые и будут дней пять-десыть разговаривать. А когда не договорятся и успеют сконцентрировать силы, левобережная Украина быстро перейдёт под полный контроль. Я так думаю...
Хрень, а тебе не кажется,что слишком много оскорблений тобой отпущено в мой адрес? Для таких,как ты интернет спасение, потому как нельзя за хамство и оскорбления получить по физиономии в реальной обстановке.Как назвать формирования нацистов,которые не дают покинуть позиции военнослужащим ВСУ? По русски это и будут заградотряды и пишу я здесь для русских,которые знают что это такое.А ты ,похоже, не знаешь,что в заградотряды на фронте направляли не абы кого, а отличившихся в боях военнослужащих. И не сидели они с пулемётами за боевыми порядками на передовой,а находились в ближнем тылу, вылавливали дезертиров, диверсантов и пр. шатающихся в тылах.
Буду рад, если останешься. И мать оставь, и детей. Моя дочь погибла при обстреле. Ты не уезжай, не беги, я тебя найду.
Одно только оболванивание украинского населения 8 лет даёт тысячи упоротых, которые как и немчура в 45-м стояли в Берлине, пока их не перебили. А в 14-м 90% укроармии с удовольствием перешла бы на службу в российскую, как это было в Крыму. А теперь, они сдуру стоят на смерть. Поэтому эта пара сотен "Калибров", что появились за эти 8 лет у России ну никак не перевесит. А вы говорите "устойчивость".
а роль столицы будущей новой Украины или главного центра конфедерации украинских регионов-республик намечен Харьков. Поэтому в него зашли и постепенно оттуда вытесняют всушников.
Всё намного проще.Харьковская обл. граничит с Белгородской
Расстояние Харьков граница с Россией. Время в пути. По шоссе 40 км. 43 мин. По прямой 38 км.
КТО НЕ ПОНЯЛ, тут таких много.
Расстояние до Харькова от грнаицы с Россией 38 км по прямой.
Рядом.
Киевская область не имеет границы с РФ.