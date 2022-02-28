Минобороны РФ предложило мирным жителям покинуть Киев

В Минобороны России заявили, что жители Киева могут беспрепятственно покинуть город по трассе Киев—Васильков. По сообщению ведомства, российские подразделения взяли под контроль города Бердянск, Энергодар, Волноваха и территорию Запорожской атомной электростанции.

«Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев—Васильков. Данное направление открыто и безопасно»,— цитирует «Коммерсант» обращение ведомства к киевлянам.

Военное ведомство также отметило, что в Киеве «бесчинствуют вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его населению».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.02.2022, 18:06
    Гость: Да тут согласен

    Бацька совершил подлянку, но цена этой подлянки не особо высока, ну его имидж, ну спаслись лишних пару тройку генералов, в первый момент. Но суть нынешней ситации заключается и в стратегическом просчёте российского военного командования. В чём оно? А в том, что расчёт сил и средств строился на неверных оценках моральной устойчивости укроармии. Повидимому, российский генштаб исходил из посыла, который был в 14-м году и ВСУ массово бежала и переходила на сторону России, как в Крыму. Но прошли годы идеология, СМИ, националистическая истерика, довели людей до отупления и не знания реального положения дел, идеологическая работа в армии, коммисары (упоротые нацики в каждом подразделении), беспощадные расправы с инакомыслием, сносная оплата лояльным и пр. сделали из ВСУ достаточно морально устойчивую армию. И это должно было учитываться при планировании опереции. По моим прикидкам количество сил и средств направленных на операцию должно было бы быть раза в 4-5 больше чем сейчас, если они имелись. Если таких ресурсов нет или их нереально изыскать, то и операцию нельзя было начинать. Ну ждали ж 8 лет и ещё подождали бы. Повидимому и эти переговоры Россия согласилась вести, чтобы успеть сосредоточить указанные мной ресурсы. Если это так, то хохлам поставят условия принципиально для них неприемлемые и будут дней пять-десыть разговаривать. А когда не договорятся и успеют сконцентрировать силы, левобережная Украина быстро перейдёт под полный контроль. Я так думаю...

  2. 28.02.2022, 17:57
    Гость: topor

    Хрень, а тебе не кажется,что слишком много оскорблений тобой отпущено в мой адрес? Для таких,как ты интернет спасение, потому как нельзя за хамство и оскорбления получить по физиономии в реальной обстановке.Как назвать формирования нацистов,которые не дают покинуть позиции военнослужащим ВСУ? По русски это и будут заградотряды и пишу я здесь для русских,которые знают что это такое.А ты ,похоже, не знаешь,что в заградотряды на фронте направляли не абы кого, а отличившихся в боях военнослужащих. И не сидели они с пулемётами за боевыми порядками на передовой,а находились в ближнем тылу, вылавливали дезертиров, диверсантов и пр. шатающихся в тылах.

  3. 28.02.2022, 17:53
    Гость: Донбасс

    Буду рад, если останешься. И мать оставь, и детей. Моя дочь погибла при обстреле. Ты не уезжай, не беги, я тебя найду.

  4. 28.02.2022, 17:44
    Гость: Какой устойчивостью?

    Одно только оболванивание украинского населения 8 лет даёт тысячи упоротых, которые как и немчура в 45-м стояли в Берлине, пока их не перебили. А в 14-м 90% укроармии с удовольствием перешла бы на службу в российскую, как это было в Крыму. А теперь, они сдуру стоят на смерть. Поэтому эта пара сотен "Калибров", что появились за эти 8 лет у России ну никак не перевесит. А вы говорите "устойчивость".

  5. 28.02.2022, 17:18
    Гость: Гы-гы- какие глубокомысленные выводы

    а роль столицы будущей новой Украины или главного центра конфедерации украинских регионов-республик намечен Харьков. Поэтому в него зашли и постепенно оттуда вытесняют всушников.

    Всё намного проще.Харьковская обл. граничит с Белгородской

    Расстояние Харьков граница с Россией. Время в пути. По шоссе 40 км. 43 мин. По прямой 38 км.

    КТО НЕ ПОНЯЛ, тут таких много.
    Расстояние до Харькова от грнаицы с Россией 38 км по прямой.
    Рядом.

    Киевская область не имеет границы с РФ.

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