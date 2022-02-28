Минобороны РФ предложило мирным жителям покинуть Киев

11:01 28.02.2022

В Минобороны России заявили, что жители Киева могут беспрепятственно покинуть город по трассе Киев—Васильков. По сообщению ведомства, российские подразделения взяли под контроль города Бердянск, Энергодар, Волноваха и территорию Запорожской атомной электростанции.

«Все находящиеся в городе мирные жители могут беспрепятственно покинуть столицу Украины по трассе Киев—Васильков. Данное направление открыто и безопасно»,— цитирует «Коммерсант» обращение ведомства к киевлянам.

Военное ведомство также отметило, что в Киеве «бесчинствуют вооруженные банды мародеров, грабителей и националистов, получивших оружие в результате преступного решения властей бесконтрольно раздавать его населению».