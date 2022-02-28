Басурин: «ВСУ минируют Мариуполь и держат жителей в заложниках»

14:34 28.02.2022

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что отступающие отряды ВСУ минируют Мариуполь и не выпускают из него жителей, сообщает РИА Новости.

«Пока рано говорить именно об освобождении Мариуполя, потому что они создали крепость. Те подразделения, которые отступают с линии фронта, уходят в Мариуполь. Людей до сих пор оттуда не выпускают, гражданское население. Они минируют большую часть города. Поэтому большая сложность, потому что заход в жилые кварталы принесет большие жертвы. Мы не хотим никаких человеческих жертв, поэтому вопрос этот будет идти очень тяжело», - рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Также он отметил, что украинские военные держат мирных жителей в заложниках, так как «боятся отвечать за преступления, которые совершили против населения не только Донбасса, но и Украины».