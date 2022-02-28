Басурин: «ВСУ минируют Мариуполь и держат жителей в заложниках»

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что отступающие отряды ВСУ минируют Мариуполь и не выпускают из него жителей, сообщает РИА Новости.

«Пока рано говорить именно об освобождении Мариуполя, потому что они создали крепость. Те подразделения, которые отступают с линии фронта, уходят в Мариуполь. Людей до сих пор оттуда не выпускают, гражданское население. Они минируют большую часть города. Поэтому большая сложность, потому что заход в жилые кварталы принесет большие жертвы. Мы не хотим никаких человеческих жертв, поэтому вопрос этот будет идти очень тяжело», - рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Также он отметил, что украинские военные держат мирных жителей в заложниках, так как «боятся отвечать за преступления, которые совершили против населения не только Донбасса, но и Украины».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.02.2022, 17:48
    Гость: demos

    Точечная бомбёжка, говоришь? А сегодняшний обстрел жилых кварталов Харькова из "Градов", это точечная бомбёжка? Там нет ВСУ, они все обороняют город на периметре.

  2. 28.02.2022, 17:45
    Гость: demos

    Да, страшная картина((( И страшное преступление бомбить жилые кварталы такой техникой. Закончится всё это в новом Нюрнберге.

  3. 28.02.2022, 17:28
    Гость: Зоя

    Дай Бог победы русскому оружию!
    «Господь крепость людем Своим даст, Господь благословит люди Своя миром».-
    Пс 28,11.

  4. 28.02.2022, 17:25
    Гость: Черномор - исчадье ада

    После вчерашнего и сегодняшнего обстрелов украинских городов градами РФ, все национальности, которые проживают от Киева до Мариуполя возненавидели российского солдата. Сегодня русский убивает русского. Слава Богу, ребята из приграничных областей (Воронеж, Белгород) сдаются в плен и не хотят воевать. Остальные просто не понимают, зачет их отправили на Украину.

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