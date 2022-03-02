Мэр Херсона сообщил о блокировке города российскими военными

10:56 2.03.2022

Мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что российские военные установили на въездах в город блокпосты.

«На въездах в Херсон армия РФ установила блокпосты. Сложно сказать, как будет развиваться ситуация дальше», - приводит его сообщение РБК.

Также он обратился к жителям города и призвал их сохранять спокойствие, не выходить на улицу во время комендантского часа, не вступать ни с кем в агрессивные переговоры и «не провоцировать противника на конфликты».

Напомним, 27 февраля Минобороны России сообщило о блокировке Херсона. По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, военные не наносят удары по городам и принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан. Также он отметил, что власти города «делают все, чтобы он остался нашим».