Мэр Херсона сообщил о блокировке города российскими военными
Мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что российские военные установили на въездах в город блокпосты.
«На въездах в Херсон армия РФ установила блокпосты. Сложно сказать, как будет развиваться ситуация дальше», - приводит его сообщение РБК.
Также он обратился к жителям города и призвал их сохранять спокойствие, не выходить на улицу во время комендантского часа, не вступать ни с кем в агрессивные переговоры и «не провоцировать противника на конфликты».
Напомним, 27 февраля Минобороны России сообщило о блокировке Херсона. По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, военные не наносят удары по городам и принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан. Также он отметил, что власти города «делают все, чтобы он остался нашим».
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Вооруженные силы Украины провели успешную операцию по зачистке Горловки от российских оккупантов. Украинские защитники зашли в тыл врага и нанесли ему существенный ущерб.
О точных потерях врага пока неизвестно, однако ВСУ нанесли оккупантам существенный урон. Об этом OBOZREVATEL сообщил собственный источник.
При этом в плен Вооруженным силам Украины сдались около полутора десятков террористов "ЛДНР", одетых вразнобой и в каски времен Второй мировой войны. По словам пленных, они - резервисты, которых террористы спешно собрали - и отвезли на Горловское направление, где и бросили.
А в Донецке и Луганске русские фашисты.
Да взяли уже город, взяли. Местные власти сотрудничают с русскими войсками и регулируют жизнеобеспечение горожан.
Там и без ВСУ клоунов хватает.
Идиоты, наслушались насчет "встретить ворога коктейлями Молотова" и чем это для них закончилось.
Набери на ютубе "Сиреневый парк по ул Нефтяников в Херсоне, 1 марта 2022 год".
(слабонервным не смотреть).
укронацисты взяли в заложники мирных жителей в городах.