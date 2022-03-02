Мэр Херсона сообщил о блокировке города российскими военными

Мэр Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что российские военные установили на въездах в город блокпосты.

«На въездах в Херсон армия РФ установила блокпосты. Сложно сказать, как будет развиваться ситуация дальше», - приводит его сообщение РБК.

Также он обратился к жителям города и призвал их сохранять спокойствие, не выходить на улицу во время комендантского часа, не вступать ни с кем в агрессивные переговоры и «не провоцировать противника на конфликты».

Напомним, 27 февраля Минобороны России сообщило о блокировке Херсона. По словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, военные не наносят удары по городам и принимают все меры для сохранения жизни мирных граждан. Также он отметил, что власти города «делают все, чтобы он остался нашим».

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.03.2022, 18:37
    Гость: Такова реальность.

    Вооруженные силы Украины провели успешную операцию по зачистке Горловки от российских оккупантов. Украинские защитники зашли в тыл врага и нанесли ему существенный ущерб.

    О точных потерях врага пока неизвестно, однако ВСУ нанесли оккупантам существенный урон. Об этом OBOZREVATEL сообщил собственный источник.

    При этом в плен Вооруженным силам Украины сдались около полутора десятков террористов "ЛДНР", одетых вразнобой и в каски времен Второй мировой войны. По словам пленных, они - резервисты, которых террористы спешно собрали - и отвезли на Горловское направление, где и бросили.

  3. 02.03.2022, 16:26
    Гость: Русфанат

    Да взяли уже город, взяли. Местные власти сотрудничают с русскими войсками и регулируют жизнеобеспечение горожан.

  4. 02.03.2022, 13:35
    Гость: личный опыт

    Там и без ВСУ клоунов хватает.
    Идиоты, наслушались насчет "встретить ворога коктейлями Молотова" и чем это для них закончилось.
    Набери на ютубе "Сиреневый парк по ул Нефтяников в Херсоне, 1 марта 2022 год".
    (слабонервным не смотреть).

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