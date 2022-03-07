ВС РФ объявили режим тишины для выхода людей из украинских городов

10:31 7.03.2022

По просьбе президента Франции Эмманюэля Макрона, которую он высказал в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 6 марта, с 10.00 7 марта объявляется режим тишины для выхода из украинских городов мирных жителей, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Гуманитарные коридоры будут открыты:

из Киева: Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Ораное, Чернобыль, Гдень (РБ), Гомель, с последующей доставкой авиатранспортом в Россию;

из Мариуполя: маршрут №1 – Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Ростов-на-Дону, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения; маршрут №2 – Мариуполь, Портовское, Мангуш, в обход Никольское, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье;

из Харькова: Харьков, Нехотеевка, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения;

из Сум: маршрут №1 – Сумы, Суджа, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения; маршрут №2 – Сумы, Голубовка, Ромны, Лохвица, Лубны, Полтава.

Россия потребовала от украинской стороны выполнения всех условий по созданию гуманитарных коридоров на этих направлениях.

В координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине отметили также, что на период открытия гуманитарных коридоров российская сторона будет осуществлять непрерывный объективный контроль проведения эвакуации, в том числе с применения беспилотников.

"Поэтому предупреждаем, что все попытки украинской стороны очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине Российской Федерации на этот раз бесполезны и бессмысленны", - отметили в ведомстве.