ВС РФ объявили режим тишины для выхода людей из украинских городов
По просьбе президента Франции Эмманюэля Макрона, которую он высказал в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным 6 марта, с 10.00 7 марта объявляется режим тишины для выхода из украинских городов мирных жителей, говорится в сообщении Минобороны РФ.
Гуманитарные коридоры будут открыты:
- из Киева: Киев, Гостомель, Раковка, Сосновка, Иванков, Ораное, Чернобыль, Гдень (РБ), Гомель, с последующей доставкой авиатранспортом в Россию;
- из Мариуполя: маршрут №1 – Мариуполь, Новоазовск, Таганрог, Ростов-на-Дону, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения; маршрут №2 – Мариуполь, Портовское, Мангуш, в обход Никольское, Республика, Розовка, Бильмак, Пологи, Орехов, Запорожье;
- из Харькова: Харьков, Нехотеевка, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения;
- из Сум: маршрут №1 – Сумы, Суджа, Белгород, далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения; маршрут №2 – Сумы, Голубовка, Ромны, Лохвица, Лубны, Полтава.
Россия потребовала от украинской стороны выполнения всех условий по созданию гуманитарных коридоров на этих направлениях.
В координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине отметили также, что на период открытия гуманитарных коридоров российская сторона будет осуществлять непрерывный объективный контроль проведения эвакуации, в том числе с применения беспилотников.
"Поэтому предупреждаем, что все попытки украинской стороны очередной раз обмануть Россию и весь цивилизованный мир в срыве гуманитарной операции якобы по вине Российской Федерации на этот раз бесполезны и бессмысленны", - отметили в ведомстве.
Комментарии читателей Оставить комментарий
нацисты никому не подчиняются, а коридоры используют для перегруппировок, беженцев используют в качестве живого щита.
Ужгород, даже Львов, понятно, но ни как не пойму, как русское население Харькова превратилось вдруг все в нациков и не бросается в объятия святейшей русской РФ? Может хватит оскорблять людей?
все международные платежи в РФ не проходят
рф снова повторяет дурацкие ошибки прошлого.
уже ясно как день, что укрорейх максимально Затягивает Время, что бы дать сша время всех палкой загнать в новый крестовый поход против Русских.
хватит уже играть в миротворцев блин - начинайте ДОЛБИТЬ.
каждый день что вы даете этим уродцам обернется жизнями русских солдат и людей на украине.
вы не в курсах тут, но бандеровцы спокойно перебросили подкрепления под николаев из под одессы и из западных регионов - у вкс рф под носом..
спрашиватеся Зачем иметь преимущество в воздухе - если им НЕ Пользоваться?
тактика вкс не выдерживает критики.
своими рускуют, бандеровцев жалеют, передвижение противника не контролируют.. бред какой-то.
Похоже у тебя нет детей, а то бы ты понял как смотреть своему ребенку в глаза который не понимает что происходит, а ты бессилен помочь. Мариуполь бомбят авиация, грады, смерчи жертв сотни их никто не может посчитать одного района на 100 тыс жителей уже нет. Кто пойдет по коридору страны прези.., которой вещает, что стреляет только по военным. Так вы это все со свои лидером скоро переживете он постарается для него.люди грязь и вы то же