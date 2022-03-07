Лавров встретится в Анталье с главой МИД Украины

21:32 7.03.2022

Министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба встретятся 10 марта в Анталье. Как сообщает издание Haber Turk, об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу.

По словам Чавушоглу, он сам также примет участие в переговорах по просьбе Москвы и Киева.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале подтвердила договоренность о контакте Лаврова и Кулебы на полях Анталийского дипломатического форума, пишет РБК.

Турецкий министр отметил, что инициатива встречи принадлежала президенту Реджепу Эрдогану, который озвучил ее в телефонном разговоре с Владимиром Путиным. И Лавров, и Кулеба на переговоры согласились.

По словам министра, главный приоритет для Турции — прекращение столкновений. «Еще до начала конфликта мы прикладывали большие усилия, чтобы сблизить Россию и Украину», — сказал он.