Лавров встретится в Анталье с главой МИД Украины
Министры иностранных дел России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба встретятся 10 марта в Анталье. Как сообщает издание Haber Turk, об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу.
По словам Чавушоглу, он сам также примет участие в переговорах по просьбе Москвы и Киева.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале подтвердила договоренность о контакте Лаврова и Кулебы на полях Анталийского дипломатического форума, пишет РБК.
Турецкий министр отметил, что инициатива встречи принадлежала президенту Реджепу Эрдогану, который озвучил ее в телефонном разговоре с Владимиром Путиным. И Лавров, и Кулеба на переговоры согласились.
По словам министра, главный приоритет для Турции — прекращение столкновений. «Еще до начала конфликта мы прикладывали большие усилия, чтобы сблизить Россию и Украину», — сказал он.
Комментарии читателей Оставить комментарий
было бы о чем говорить, недавно смотрю видео с киевлянкой так ведь по русски говорит.
...наш Министр С. Лавров передаст кулебе лично в руки условие безоговорочной капитуляции хохляндии. Иначе... хохлов с оружием в плен брать НЕ БУДЕМ. И применим вакуумные бомбы... Точка.
Пустая будет встреча.
Очень тревожно, когда за дело принимается Лавров. Есть большая вероятность что он все сольет даже уже завоеванные кровью победы. Он же главный кремлевский вертуоз после президента конечно, превращать полный провал в прорыв и якобы победу России. Он может вернуть все к исходному до начала операции к Минску 2. И будет всех уверять что он победил.
вы же заявляли совсем другое?