Великобритания ввела санкции против Абрамовича и еще шести бизнесменов

© KM.RU

Правительство Великобритании ввело персональные санкции в отношении ряда российских бизнесменов и топ-менеджеров госкомпаний. 

Под санкции попали:

  • Роман Абрамович, владелец английского футбольного клуба «Челси»;
  • Олег Дерипаска, основатель «Русала»;
  • Андрей Костин, глава банка ВТБ;
  • Дмитрий Лебедев, председатель совета директоров банка «Россия»;
  • Алексей Миллер, глава «Газпрома»;
  • Игорь Сечин, глава «Роснефти»;
  • Николай Токарев, глава «Транснефти».

Санкции подразумевают запрет на въезд на территорию Великобритании. Помимо прочего были заморожены их активы, поясняет «Коммерсант».

Ранее Великобритания ввела санкции в отношении президента России Владимира Путина и главы МИДа Сергея Лаврова. Также ограничения были введены в отношении бизнесмена Алишера Усманова и председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
«Остается загадкой, зачем в условиях нынешнего развития событий на Украине Россия так настойчиво предлагает киевскому режиму вступить в переговоры»
Украинцы поразили Европу хамством и неблагодарностью
Украинцы поразили Европу хамством и неблагодарностью
Песков
Песков: санкции против России не означают ее изоляцию
Стоимость газа в Европе превысила $3500 за тысячу кубометров
Избранное
Крымская платформа: Зеленский почти за 7 млн показал миру, что Крым – российский
До конституционного признания животных в России — один шаг?
Виниловые обои для первичной отделки ванной комнаты в новостройке
Чайф «Слова на бумаге»
Кинопремьера «Курчатов»: Я отвечаю, завтра не будет радиации!
Корабль «Арии» обрел свою гавань с расширенной командой
Прецессионная, цикличная, глобальная смена климата на Земле
Как сделать тайник в деревянном полу?
«Красные приливы»: Россию захлестнула волна экологических катастроф
«Тридцать лет спячки закончились. МИД, наконец, начал "запрягать кобылу"»
Драники, казы и рассольник: солдаты со всей страны пробуют блюда разных народов