Великобритания ввела санкции против Абрамовича и еще шести бизнесменов

17:03 10.03.2022

Правительство Великобритании ввело персональные санкции в отношении ряда российских бизнесменов и топ-менеджеров госкомпаний.

Под санкции попали:

Роман Абрамович, владелец английского футбольного клуба «Челси»;

Олег Дерипаска, основатель «Русала»;

Андрей Костин, глава банка ВТБ;

Дмитрий Лебедев, председатель совета директоров банка «Россия»;

Алексей Миллер, глава «Газпрома»;

Игорь Сечин, глава «Роснефти»;

Николай Токарев, глава «Транснефти».

Санкции подразумевают запрет на въезд на территорию Великобритании. Помимо прочего были заморожены их активы, поясняет «Коммерсант».

Ранее Великобритания ввела санкции в отношении президента России Владимира Путина и главы МИДа Сергея Лаврова. Также ограничения были введены в отношении бизнесмена Алишера Усманова и председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.