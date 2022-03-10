Великобритания ввела санкции против Абрамовича и еще шести бизнесменов
Правительство Великобритании ввело персональные санкции в отношении ряда российских бизнесменов и топ-менеджеров госкомпаний.
Под санкции попали:
- Роман Абрамович, владелец английского футбольного клуба «Челси»;
- Олег Дерипаска, основатель «Русала»;
- Андрей Костин, глава банка ВТБ;
- Дмитрий Лебедев, председатель совета директоров банка «Россия»;
- Алексей Миллер, глава «Газпрома»;
- Игорь Сечин, глава «Роснефти»;
- Николай Токарев, глава «Транснефти».
Санкции подразумевают запрет на въезд на территорию Великобритании. Помимо прочего были заморожены их активы, поясняет «Коммерсант».
Ранее Великобритания ввела санкции в отношении президента России Владимира Путина и главы МИДа Сергея Лаврова. Также ограничения были введены в отношении бизнесмена Алишера Усманова и председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.
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