В Киеве одной из тем четвертого раунда переговоров назвали вывод войск

13:55 14.03.2022

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в ходе четвертого раунда российско-украинских переговоров Киев намерен обсудить вывод войск и гарантии безопасности.

«Переговоры. Четвертый раунд. По вопросам мира, прекращения огня, немедленного вывода сил и гарантий безопасности», - написал он в Twitter.

Ранее на территории Белоруссии уже прошли переговоры России и Украины, но очередную встречу было принято решение провести по видеосвязи с использованием специальных средств, напоминает РБК. Член украинской делегации Давид Арахамия заявил, что данное решение обусловлено тем, что дорога к месту проведения трех предыдущих раундов занимает долгое время.

Новая встреча должна состояться 14 марта. Эту информациюю ранее подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.