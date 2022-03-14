В Киеве одной из тем четвертого раунда переговоров назвали вывод войск
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что в ходе четвертого раунда российско-украинских переговоров Киев намерен обсудить вывод войск и гарантии безопасности.
«Переговоры. Четвертый раунд. По вопросам мира, прекращения огня, немедленного вывода сил и гарантий безопасности», - написал он в Twitter.
Ранее на территории Белоруссии уже прошли переговоры России и Украины, но очередную встречу было принято решение провести по видеосвязи с использованием специальных средств, напоминает РБК. Член украинской делегации Давид Арахамия заявил, что данное решение обусловлено тем, что дорога к месту проведения трех предыдущих раундов занимает долгое время.
Новая встреча должна состояться 14 марта. Эту информациюю ранее подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Європееесь, курение батака - это чисто американская индейская забава. Кончается раком либо почека, либо мочевого пузыря, а может и того, и другого одновременно. Так что, России лучше отказаться от американской забавы курьения табака.
А конюяк, как утверждают специалисты, даёт самый высокий уровень похмельного синдрома (10 из 10) среди всех алкогольных напитков (уровень похмельного синдрома водки - 2 из 10). Коньяк - го_но! Уыскы - ещё большее дерьмо. Гораздо здоровЕе и лучше российские напитки. Просто американский алкоголь - вещь разкрученная рекламой и Халлиуудом. Фэйк, одним словом.
Что же до всего остального, в России есть всё для жизни, самый высокий в мире запас полезных ископаемых, самая умная молодежь (все медали в IT олимпиадах - российские), да и народ в целом самый умный. А я повидал представителей почти всех народов - недоумки. Самые красивые в мире женщины, самые мужественные в мире мужчины - в России.
А твоя Словениея - нацистский и прихвостень, и недобиток. Ещё будет добита.
Это из Киева?
А с какого квартала?
Или отделения?
А вы уверены, что эти цели возможно достичь? И какой ценой?
Я даже примерно представляю состав этого международного трибунала-судьи Басманного суда отРоссии а так же представители Абхазии ЮжнОсетии Ирана Венесуэлы КНДР и прочих демократических режимов
Полное количество приведите, пожалуйста...
Да и рядом полное количество "утилизированных" войск страны "ЮКРЕЙН" !
Как вы достали, дебилы.