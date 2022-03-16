Израиль закрыл свободный въезд в страну гражданам Украины
Граждане Украины смогут въехать в Израиль только по специальному разрешению. Соответствующее объявление появилось на сайте посольства Украины в Израиле, пишет РИА Новости.
Согласно заявлению диппредставительства, Израиль также отказал в приеме беженцев из страны. Для въезда в Израиль украинцам нужно будет подать заявку и получить специальное разрешение от МВД Израиля, которое предоставляют приоритетным категриям граждан при определенных условиях.
"Прибытие в Израиль и посадка на рейсы производятся при наличии предварительного разрешения МВД Израиля", — сообщается в публикации.
Ограничения на въезд также коснутся и туристов, которые не смогут "беспрепятственно въехать в страну".
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак раскритиковал решение израильского руководства, назвав его фактической приостановкой безвизового режима между странами.
"Считаем приостановление безвиза и внедрение системы электронных разрешений МВД на въезд в Израиль для граждан Украины недружественным шагом, нуждающимся в немедленном исправлении", — заявил Ермак.
Комментарии читателей Оставить комментарий
не даром пословица гласит: Где хохол прошёл, там еврею делать нечего
Вообще-то это не распространяется на украинских евреев,речь идёт о нееврейских беженцах с Украины,к слову
евреи русских и украинцев спасали?
Пора котлеты под мышку прятать.
Мономах один остался?