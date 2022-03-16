Вице-премьер Польши предложил направить на Украину вооруженную миссию НАТО

09:25 16.03.2022

Вице-премьер Польши, глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский предложил направить на Украину миссию НАТО или миссию более широкого состава. Об этом он заявил после встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, пишет РИА Новости.

По его словам, данная "миротворческая миссия НАТО" должна быть "в состоянии себя защитить" на территории Украины.

"Которая, конечно, с согласия президента и правительства окажется на территории страны, и это не будет безоружная миссия. Миссия, которая будет предназначена для несения мира, несения гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами — вооруженными силами", — сказал Качиньский.

Качиньский, вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, а также премьерами Чехии и Словении Петром Фиала и Янезом Янша, прибыли в Киев 15 марта на встречу с главой Украины Владимиром Зеленским.