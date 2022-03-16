Вице-премьер Польши предложил направить на Украину вооруженную миссию НАТО

Вице-премьер Польши, глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский предложил направить на Украину миссию НАТО или миссию более широкого состава. Об этом он заявил после встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, пишет РИА Новости.

По его словам, данная "миротворческая миссия НАТО" должна быть "в состоянии себя защитить" на территории Украины.

"Которая, конечно, с согласия президента и правительства окажется на территории страны, и это не будет безоружная миссия. Миссия, которая будет предназначена для несения мира, несения гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами — вооруженными силами", — сказал Качиньский.

Качиньский, вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, а также премьерами Чехии и Словении Петром Фиала и Янезом Янша, прибыли в Киев 15 марта на встречу с главой Украины Владимиром Зеленским.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.03.2022, 15:40
    Гость: да

    Экономическая Яма для россии вами уже выкопана и туда все влезете вместе с десятком калибров.

  3. 16.03.2022, 15:29
    Гость: Макс

    "Сенат Конгресса США единогласно одобрил резолюцию с осуждением России за ее действия в отношении Украины." А забыла Америка про свою поганость, мерзость и преступность...

    Список стран, которые бомбили/атаковали США (Америка), после Второй мировой войны:
    Корея и Китай (1950-53)
    Гватемала (1954)
    Индонезия (1958)
    Куба (1959-61)
    Гватемала (1960)
    Конго (1964)
    Лаос (1964-73)
    Вьетнам (1961-73)
    Камбоджа (1969-70)
    Гватемала (1967-69)
    Гренада (1983)
    Ливан (1983,1984)
    Ливия (1986)
    Сальвадор (1980-е)
    Никарагуа (1980-е)
    Иран (1987)
    Панама (1989)
    Ирак (1991)
    Кувейт (1991)
    Сомали (1993)
    Босния (1994, 1995)
    Судан (1998)
    Афганистан (1998)
    Югославия (1999)
    Йемен (2002)
    Ирак (1991-2003)
    Ирак (2003-2015)
    Афганистан (2001-2015)
    Пакистан (2007-2015)
    Сомали (2007, 2008, 2011)
    Йемен (2009, 2011)
    Ливия (2011, 2015)
    Сирия (2014-2015)
    Участие Пентагона в агрессии Израиля против Ливана (14 августа 2006 г.) Поставка разведанных, США "закрыли" глаза на применение Израилем запрещённого конвенциями белого фосфора. Участие США в агрессии Грузии против Абхазии и Осетии. Участие США в атаке Израиля по Иранским ядерным объектам (операция «Опера» 1982г) и первое после Хиросимы применение тактического ЯО. Две попытки США после разбомбить Иран по просьбе Израиля в 2014г. Попытка напасть на С.Корею в 2016г, отменена из за наличия ЯО в С.Корее.

  4. 16.03.2022, 15:28
    Гость: Да

    Там, на западе, люди ещё больше зомбированы, да ещё и менее грамотны, чем у нас. :-)

    Отсюда и неуместная храбрость.

  5. 16.03.2022, 15:26
    Гость: Да

    Этим будут заниматься сами украинцы. Они уже грозят.

    Мол, это не Россия, у нас (в Донецке) другие законы, пожестче.

    Кстати, у них и смерная, казнь есть, говорят.

    Вот командир 19 бригады ВСУ, полковник какой-то, уже на пиицеле за применение точки У в кассетном варианте..

    Кстати, у укров точек У ещё много, по оценке, штук 30 или даже 40...

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