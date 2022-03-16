Вице-премьер Польши предложил направить на Украину вооруженную миссию НАТО
Вице-премьер Польши, глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский предложил направить на Украину миссию НАТО или миссию более широкого состава. Об этом он заявил после встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве, пишет РИА Новости.
По его словам, данная "миротворческая миссия НАТО" должна быть "в состоянии себя защитить" на территории Украины.
"Которая, конечно, с согласия президента и правительства окажется на территории страны, и это не будет безоружная миссия. Миссия, которая будет предназначена для несения мира, несения гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами — вооруженными силами", — сказал Качиньский.
Качиньский, вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, а также премьерами Чехии и Словении Петром Фиала и Янезом Янша, прибыли в Киев 15 марта на встречу с главой Украины Владимиром Зеленским.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Экономическая Яма для россии вами уже выкопана и туда все влезете вместе с десятком калибров.
КНР ещё вчера опроверг это. А ты всё ещё это дерьмо пережёвываешь.
"Сенат Конгресса США единогласно одобрил резолюцию с осуждением России за ее действия в отношении Украины." А забыла Америка про свою поганость, мерзость и преступность...
Список стран, которые бомбили/атаковали США (Америка), после Второй мировой войны:
Корея и Китай (1950-53)
Гватемала (1954)
Индонезия (1958)
Куба (1959-61)
Гватемала (1960)
Конго (1964)
Лаос (1964-73)
Вьетнам (1961-73)
Камбоджа (1969-70)
Гватемала (1967-69)
Гренада (1983)
Ливан (1983,1984)
Ливия (1986)
Сальвадор (1980-е)
Никарагуа (1980-е)
Иран (1987)
Панама (1989)
Ирак (1991)
Кувейт (1991)
Сомали (1993)
Босния (1994, 1995)
Судан (1998)
Афганистан (1998)
Югославия (1999)
Йемен (2002)
Ирак (1991-2003)
Ирак (2003-2015)
Афганистан (2001-2015)
Пакистан (2007-2015)
Сомали (2007, 2008, 2011)
Йемен (2009, 2011)
Ливия (2011, 2015)
Сирия (2014-2015)
Участие Пентагона в агрессии Израиля против Ливана (14 августа 2006 г.) Поставка разведанных, США "закрыли" глаза на применение Израилем запрещённого конвенциями белого фосфора. Участие США в агрессии Грузии против Абхазии и Осетии. Участие США в атаке Израиля по Иранским ядерным объектам (операция «Опера» 1982г) и первое после Хиросимы применение тактического ЯО. Две попытки США после разбомбить Иран по просьбе Израиля в 2014г. Попытка напасть на С.Корею в 2016г, отменена из за наличия ЯО в С.Корее.
Там, на западе, люди ещё больше зомбированы, да ещё и менее грамотны, чем у нас. :-)
Отсюда и неуместная храбрость.
Этим будут заниматься сами украинцы. Они уже грозят.
Мол, это не Россия, у нас (в Донецке) другие законы, пожестче.
Кстати, у них и смерная, казнь есть, говорят.
Вот командир 19 бригады ВСУ, полковник какой-то, уже на пиицеле за применение точки У в кассетном варианте..
Кстати, у укров точек У ещё много, по оценке, штук 30 или даже 40...