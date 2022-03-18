Власти Великобритании отозвали лицензию на вещание телеканала RT
Власти Соединенного Королевства отозвали лицензию на вещание телеканала RT, который ранее был отключен из-за санкций.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление британского медиарегулятора Ofcom.
«Ofcom сегодня отзывает лицензию RT на вещание в Великобритании, решение вступает в силу немедленно», - говорится в сообщении.
При этом в настоящее время канал в Британии и так не работает.
В заявлении отмечается, что «RT в Великобритании не работает в результате санкций, введенных ЕС». «Мы пришли к выводу, что в данных обстоятельствах мы не можем считать RT ответственной вещательной компанией», - заявили в Ofcom.
В Ofcom также отметили, что решение было принято на фоне 29 текущих расследований относительно должной беспристрастности новостей и текущих событий, освещаемых RT, о действиях российских войск на территории Украины. «Мы считаем, что объем и потенциально серьезный характер вопросов, поднятых за такой короткий период, вызывают огромную озабоченность, особенно с учетом истории соблюдения RT требований, в результате которой канал был оштрафован на 200 тыс. фунтов стерлингов за предыдущие нарушения принципа беспристрастности», - заявили в Ofcom.
Также отмечается, что учитывалось и финансирование RT российским государством, действия России на территории Украины, принятые в последние время законы, ограничивающие деятельность независимых СМИ в самой России, а также прекращение вещания телеканала в ЕС и Великобритании в рамках введенных санкций.
В свою очередь заместитель главреда RT Анна Белкина заявила, что решение является политическим.
«Нет никаких сомнений в том, что решение Ofcom отозвать лицензию RT на вещание - политическое. Много лет в Великобритании искали формальный повод закрыть RT, но пытались сохранить видимость свободы слова. Теперь маски сброшены. Все эти дни британские политики грубо вмешивались в работу якобы независимого регулятора Ofcom. В результате всего за две недели медиарегулятор начал более 20 расследований в отношении "должной беспристрастности" телеканала RT», - сказала Белкина.
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Не любят правду.