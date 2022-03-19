Лукашенко: Россия предлагает Украине стать такой, как Белоруссия

Официальный сайт президента Белоруссии president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью японскому телеканалу TBS заявил, что Россия предлагает Украине стать такой, как Белоруссия - Киев не должен иметь ядерное оружие и угрожать РФ.

"Россия предлагает Украине такие вещи, которые происходят в Белоруссии. То есть Украина должна стать такой, как Белоруссия, с определенными нюансами: она не должна быть плацдармом для нападения на Россию, она не должна иметь ядерное оружие и не должна угрожать России. Она не должна запрещать людям, которые живут в Украине, разговаривать на любом языке, там немало русских", - приводит его слова РИА Новости.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.03.2022, 23:06
    Гость: Философ

    1. С философской точки зрения ситуация такая: тут правильно пишут, что Украина была привилегированной часть империи СССР, поэтому после распада она спроецировала на себя его достижения. Характерный пример - самолет "Мрия". Понятно, что одна Украина ни спроектировать, ни построить его не смогла - это продукт всего СССР, ментально присвоенной себе Украиной.
    2. И вот это ментальное состояние былого величия по факту было вступмло в жесткое противоречие с окружающей действительностью, где Украина - бедная страна, имеющая очень небольшое влияние в мире.
    3.Что бы преодолеть этот конгитивный диссонанс Украина стала пытаться вступать в союзы (Евросоюз, НАТО), которые по ее замыслу выравняют ментальные мечты-иллюзии и жестокую некрасивую реальность.
    4.Но путь этот оказался тупиковым (не буду подробно вдаваться в причины). В итоге сейчас происходит жестокое приземление возвышенных представлений о своем состоянии к уровню жестокой и не очень красивой реальности.

  3. 19.03.2022, 22:05
    Гость: Кстати

    Воспитанный на книгах о героизме белорусских партизан во вторую мировую до сих пор не могу понять, что с их нацией стало.
    Почему они этого товарища вместе с сыном Колюней на вилах с Беларуси ещё не вынесли.

  5. 19.03.2022, 21:41
    Гость: -А Россия в своё время сдала все свои позиции И СЕЙЧАС МЫ

    пожинаем плоды....=

    Нельзя сдать то, чего не было.

    У России, в прошлом Российской Советской Федеративной Социалистической Республики ни баз, ни влияния в мире НЕ БЫЛО.

    РСФСР была одной из 15-ти республик
    Советским Союзом управляли наднациональные органы,

    Высшим органом власти в СССР являлся Верховный Совет. Верховный Совет СССР состоял из двух палат: Совета Союза и Совета Национальностей. Обе палаты Верховного Совета СССР – Совет Союза и Совет Национальностей – были равноправны.

    Законы считались принятыми, если получали в обеих палатах простое большинство голосов. Высшим органом власти в период между сессиями ВС СССР являлся подотчетный ему Президиум, избиравшийся на совместном заседании обеих палат. Он был наделен большим кругом полномочий и прав:отменять постановления СНК (Совета народных комиссаров, то есть Совета министров), производить референдум по своей инициативе или по требованию одной из союзных республик, назначать наркомов (министров) СССР, осуществлять помилование, назначать и сменять высшее командование ВС СССР и множество других.

    Министерства СССР были или общесоюзными, или союзно-республиканскими. Верховный Суд СССР избирался Верховным Советом СССР сроком на пять лет, в его состав входили Председатели ВС союзных республик .

    Столицей СССР была Москва, на этом основании шустрые типа Владимира Соловьёва)) стали впаривать ПИПЛУ что Россия=СССР и имеет права на все республики.
    Это не так. Россия самозванка, Лжедмитрий прям.
    Как бы что есть не потерят

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