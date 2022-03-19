Лукашенко: Россия предлагает Украине стать такой, как Белоруссия

пожинаем плоды....=

Нельзя сдать то, чего не было.

У России, в прошлом Российской Советской Федеративной Социалистической Республики ни баз, ни влияния в мире НЕ БЫЛО.

РСФСР была одной из 15-ти республик

Советским Союзом управляли наднациональные органы,

Высшим органом власти в СССР являлся Верховный Совет. Верховный Совет СССР состоял из двух палат: Совета Союза и Совета Национальностей. Обе палаты Верховного Совета СССР – Совет Союза и Совет Национальностей – были равноправны.

Законы считались принятыми, если получали в обеих палатах простое большинство голосов. Высшим органом власти в период между сессиями ВС СССР являлся подотчетный ему Президиум, избиравшийся на совместном заседании обеих палат. Он был наделен большим кругом полномочий и прав:отменять постановления СНК (Совета народных комиссаров, то есть Совета министров), производить референдум по своей инициативе или по требованию одной из союзных республик, назначать наркомов (министров) СССР, осуществлять помилование, назначать и сменять высшее командование ВС СССР и множество других.

Министерства СССР были или общесоюзными, или союзно-республиканскими. Верховный Суд СССР избирался Верховным Советом СССР сроком на пять лет, в его состав входили Председатели ВС союзных республик .

Столицей СССР была Москва, на этом основании шустрые типа Владимира Соловьёва)) стали впаривать ПИПЛУ что Россия=СССР и имеет права на все республики.

Это не так. Россия самозванка, Лжедмитрий прям.

Как бы что есть не потерят