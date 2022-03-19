Минобороны Украины признало, что ВСУ лишились выхода к Азовскому морю

Ещё раз повторюсь для непонятливых "коментаторов",

я говорил о нынешней, дикой ненависти "русских" и "украинцев" друг к другу...

Чего с вами случилось люди ?

Я лично не имею никакого отношения ни к "русским" ни к их "братьям"...

Но я родился в сибири. я жил среди и "русских" и "украинцев", и для тех и для других , в детстве , да и позже , в начале даже 80-х, я был всегда "фашистом".

В этом вы были едины...

Но и тогда очень чётко прослеживалось размежевание между вами.

Русские всегда подтрунивали над "хохлами" , за их как они считали- "хитропопостъ" , жажда "халявы", увиливание от тяжёлой работы , итд.

"Украинцы" же более злобно "подшучивали" над "русскими" , за их , как ОНИ считали- тягу к алкоголю и неряшливость в быту, простоту , ну и так далее .

Говорю как сторонний наблюдатель.

Я побывал во всех уголках ссср-а кроме дальнего востока, но везде одно и тоже отношение "русских" и "украинцев" друг к другу .

Всё таки вас что-то более серьёзно, на метафизическом уровне , незримо отделяет друг от друга , чем принято считать.

Нужно прекратить вот эту баланду о "братстве" , и отпустить друг друга, как супруги при неудачном браке.

Так будет всем лучше.