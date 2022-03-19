Минобороны Украины признало, что ВСУ лишились выхода к Азовскому морю
Министерство обороны Украины признало в своей сводке за 18 марта, что ВСУ временно потеряли выход к Азовскому морю.
«Частично оккупанты достигли успеха в Донецком оперативном районе», — цитирует заявление украинскоого ведомства Газета.RU.
Азовское море омывает побережье Украины и России. На Украине у его берегов частично расположены Херсонская, Запорожская и Донецкая области. На территории России к морю прилегает Крым, Ростовская область и Краснодарский край.
Комментарии читателей Оставить комментарий
не вся, а пока только одна треть...
Ещё раз повторюсь для непонятливых "коментаторов",
я говорил о нынешней, дикой ненависти "русских" и "украинцев" друг к другу...
Чего с вами случилось люди ?
Я лично не имею никакого отношения ни к "русским" ни к их "братьям"...
Но я родился в сибири. я жил среди и "русских" и "украинцев", и для тех и для других , в детстве , да и позже , в начале даже 80-х, я был всегда "фашистом".
В этом вы были едины...
Но и тогда очень чётко прослеживалось размежевание между вами.
Русские всегда подтрунивали над "хохлами" , за их как они считали- "хитропопостъ" , жажда "халявы", увиливание от тяжёлой работы , итд.
"Украинцы" же более злобно "подшучивали" над "русскими" , за их , как ОНИ считали- тягу к алкоголю и неряшливость в быту, простоту , ну и так далее .
Говорю как сторонний наблюдатель.
Я побывал во всех уголках ссср-а кроме дальнего востока, но везде одно и тоже отношение "русских" и "украинцев" друг к другу .
Всё таки вас что-то более серьёзно, на метафизическом уровне , незримо отделяет друг от друга , чем принято считать.
Нужно прекратить вот эту баланду о "братстве" , и отпустить друг друга, как супруги при неудачном браке.
Так будет всем лучше.
Слыхали. Все российские войска сброшены в море. и так 28 раз подряд. Даже Леха Арестович сказал об этом. Ой. То есть он сказал, шо это. Ну, того. Похоже, говорит, трындец. Нема надежи.
переодетых в гражданку уже отловлены при попытке драпануть из Мариуполя. Причем некоторые вели с собой женщин и детей. Типа они "мужья и отцы".
Если кто помнит такой анекдот. Все будеи неторопливо, но верно. Беги! Но помни. На польской границе тебя вернут на фьроньт.