Минобороны Украины признало, что ВСУ лишились выхода к Азовскому морю

Министерство обороны Украины признало в своей сводке за 18 марта, что ВСУ временно потеряли выход к Азовскому морю. 

«Частично оккупанты достигли успеха в Донецком оперативном районе», — цитирует заявление украинскоого ведомства Газета.RU.

Азовское море омывает побережье Украины и России. На Украине у его берегов частично расположены Херсонская, Запорожская и Донецкая области. На территории России к морю прилегает Крым, Ростовская область и Краснодарский край.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.03.2022, 21:19
    Гость: totsamyj

    Ещё раз повторюсь для непонятливых "коментаторов",
    я говорил о нынешней, дикой ненависти "русских" и "украинцев" друг к другу...
    Чего с вами случилось люди ?
    Я лично не имею никакого отношения ни к "русским" ни к их "братьям"...
    Но я родился в сибири. я жил среди и "русских" и "украинцев", и для тех и для других , в детстве , да и позже , в начале даже 80-х, я был всегда "фашистом".
    В этом вы были едины...
    Но и тогда очень чётко прослеживалось размежевание между вами.
    Русские всегда подтрунивали над "хохлами" , за их как они считали- "хитропопостъ" , жажда "халявы", увиливание от тяжёлой работы , итд.
    "Украинцы" же более злобно "подшучивали" над "русскими" , за их , как ОНИ считали- тягу к алкоголю и неряшливость в быту, простоту , ну и так далее .
    Говорю как сторонний наблюдатель.
    Я побывал во всех уголках ссср-а кроме дальнего востока, но везде одно и тоже отношение "русских" и "украинцев" друг к другу .
    Всё таки вас что-то более серьёзно, на метафизическом уровне , незримо отделяет друг от друга , чем принято считать.
    Нужно прекратить вот эту баланду о "братстве" , и отпустить друг друга, как супруги при неудачном браке.
    Так будет всем лучше.

  3. 19.03.2022, 20:50
    Гость: Да.Да.

    Слыхали. Все российские войска сброшены в море. и так 28 раз подряд. Даже Леха Арестович сказал об этом. Ой. То есть он сказал, шо это. Ну, того. Похоже, говорит, трындец. Нема надежи.

  4. 19.03.2022, 20:46
    Гость: Несколько сотен" богатырей"

    переодетых в гражданку уже отловлены при попытке драпануть из Мариуполя. Причем некоторые вели с собой женщин и детей. Типа они "мужья и отцы".

  5. 19.03.2022, 20:43
    Гость: На холмике два быка.

    Если кто помнит такой анекдот. Все будеи неторопливо, но верно. Беги! Но помни. На польской границе тебя вернут на фьроньт.

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