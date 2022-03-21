Украинским водителям запретили использовать видеорегистраторы
Водителям на Украине запретили пользоваться видеорегистраторами. Об этом заявил советник главы МВД страны Антон Геращенко, пишет РИА Новости.
По словам Геращенко, данный запрет действует в отношении автомобилистов и мотоциклистов.
В частности, запрещено снимать на видео и делать фото дорог общего пользования, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры и блокпостов, а также фиксировать расположение или перемещения подразделений сил обороны.
"Запрет действует во всех регионах страны, особенно там, где происходят боевые действия. Это решение военного командования доведено до представителей военных администраций, они должны сообщить об этом общественности", - подчеркнул советник главы МВД Украины.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Дело порутчика Дуба живёт.
За толику малую охотно поделятся всеми секретами. Национальная традиция.
От принципов и способов ведения разведки по канонам 2-й мировой, то можно заметить, что в наше время много информации разведчики получают из открытых публикаций в соцсетях и с беспилотников.
Неужели укровояки додумались закрыть один из каналов почти через месяц начала "операции".
В этом деле спешка не нужна.
Всё надо делать с чувством,с толком, с расстановкой как в анекдоте про двух быков.
Всем сохранять спокойствие и смотреть вниз!! (с) Незнайка на Луне.
Скоро "европа должна помочь". Вам надо немного потерпеть, до окончания украины всего несколько месяцев. Правда русские войска прямо скажем не спешат брать киев, не ждут встречи с цветами, поэтому растягивают ваши мучения.