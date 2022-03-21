Украинским водителям запретили использовать видеорегистраторы

08:15 21.03.2022

Водителям на Украине запретили пользоваться видеорегистраторами. Об этом заявил советник главы МВД страны Антон Геращенко, пишет РИА Новости.

По словам Геращенко, данный запрет действует в отношении автомобилистов и мотоциклистов.

В частности, запрещено снимать на видео и делать фото дорог общего пользования, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры и блокпостов, а также фиксировать расположение или перемещения подразделений сил обороны.

"Запрет действует во всех регионах страны, особенно там, где происходят боевые действия. Это решение военного командования доведено до представителей военных администраций, они должны сообщить об этом общественности", - подчеркнул советник главы МВД Украины.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля.