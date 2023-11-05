Министр обороны Ирана поставил США ультиматум

18:45 5.11.2023

Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США "серьезным ударом", если Вашингтон не прекратит войну в секторе Газа.

"Наш совет американцам — немедленно прекратить войну между Израилем и Палестиной, а также обеспечить прекращение огня, иначе США получат серьезный удар", — приводит его слова РИА Новости.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан 1 ноября призвал Соединенные Штаты взять на себя ответственность за поддержку убийств Израилем жителей в Газе и на Западном Берегу. По его словам, если геноцид палестинского народа и военные преступления против гражданского населения не остановятся, "регион приблизится к принятию серьезного определяющего решения".