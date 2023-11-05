Министр обороны Ирана поставил США ультиматум
Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштиани пригрозил США "серьезным ударом", если Вашингтон не прекратит войну в секторе Газа.
"Наш совет американцам — немедленно прекратить войну между Израилем и Палестиной, а также обеспечить прекращение огня, иначе США получат серьезный удар", — приводит его слова РИА Новости.
Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан 1 ноября призвал Соединенные Штаты взять на себя ответственность за поддержку убийств Израилем жителей в Газе и на Западном Берегу. По его словам, если геноцид палестинского народа и военные преступления против гражданского населения не остановятся, "регион приблизится к принятию серьезного определяющего решения".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Да пусть идут. А то меня, старика, русского, инвалида уже з...бало это железное дерьмо и вой сирен воздушной тревоги. А ну, на Америку, на Вашингтон!
Нет "ваще" уже минимум больше сотни тысяч тех, кого с подачи таких, как ты, "диванных", послали на СВО. Знаю, о ней у вас говорить запрещено, потому молчу.
И распадался, и завоевывался не один раз. Новый распад вполне возможен: население полиэтническое, а с учетом независимого Азербайджана - даже многонациональное. Так что...будем смотреть.
Давно уже на портале, или как он? Но ничего умного...Только "Ваське из Жмеринки" и сообщает. Всякую хрень.
В отличие от диванных "полководцев" американцы ни с кем воевать не хотят. Им нужны понятные законы экономической и другой деятельности. Диванным - кровь и разрушения, оне от этого испытывают бесплатный оргазм. Сами при этом умирать не хочут.