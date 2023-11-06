Израиль дал жителям северных районов Газы четыре часа для эвакуации на юг

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сегодня, 6 ноября, открыла коридор в южную часть сектора Газа по шоссе Салах-ад-Дин. Эвакуироваться по нему жители северных районов могут с 10:00 до 14:00 по местному времени (с 11:00 до 15:00 мск), пишет "Коммерсант" со ссылкой на сообщение пресс-секретаря ЦАХАЛа Авихая Эдри.

Война Израиля и ХАМАС длится с 7 октября. Израиль сообщал о 1,4 тыс. погибших, со стороны Палестины число жертв оценивается почти в 9,5 тыс. 13 октября Израиль потребовал за сутки эвакуировать 1,1 млн человек гражданского населения северной части Газы. 15 октября ЦАХАЛ сообщил, что 600 тыс. палестинцев перебрались на юг. 1 ноября впервые с начала военных действий владельцев иностранных паспортов выпустили из Газы через КПП "Рафах" на границе с Египтом.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.11.2023, 01:58
    Гость: Русских таки не существовало

    Прав президент.
    Существовали меря, мокша, мурома,эрзя , ,тюрки и угоо-финны. Потом мурома, мещера, меря куда-тотпропали и появилимь русские, от смешения, плюс ордыцв, кикоторым наш, русский А. Невский за ярлыком ездил.
    А татары,,,,половцы с печнегами? Наш этнос и хазпрский каганат впитал

  3. 07.11.2023, 01:16
    Гость: Мнение

    Промахнулся бог с избранием избранного народа... думал, шо сын будет богом по отцу, а получился еврей по матери.

  4. 06.11.2023, 23:54
    Гость: при чем тут территория? .....бжья роса.божья роса,дДА?

    чем нищая Иордания сама себя обеспечивает?
    Лепёшками?
    Это вам не Украина , Белорусия или Молдова, где дстаточно влаги и НЕТ ПУСТЫНИ)))

    Экономика Иордании является одной из самых слабых на Ближнем Востоке, с очень ограниченными природными ресурсами (особенно ощущается нехватка воды и энергоносителей — нефти и угля), что предопределяет сильную зависимость от международной помощи. Другие экономические проблемы включают хронические высокие показатели бедности, безработицы, инфляции и большой дефицит бюджета

    На сегодняшний день большая часть Восточного берега представляет собой пустыню. Большая часть этой территории является частью Сирийской пустыни и северной Аравийской пустыни. Песок и дюны , особенно на юге и юго-востоке, а также соляные равнины. Редкие нагромождения холмов из песчаника или невысоких гор поддерживают лишь скудную и низкорослую растительность, которая процветает в течение короткого периода после скудных зимних дождей. Эти районы являются наименее населенными регионами Иордании.
    ЖУТЬ! Вас бы туда!

    С 1952 года до нынешнего времени Иордания получает экономическую помощь от США, общая сумма — 9 миллиардов долларов.
    Менее 10 % земель Иордании пахотные, страна зависит от импорта продовольствия.
    Площадь пастбищ в Иордании ограничена, плодородности их хватает только
    для домашнего скота.
    нАкой саудитам вписываться за Иорданию?

  5. 06.11.2023, 23:29
    Гость: blog2038,.

    Это от Хезбаллы зависит, которая всё мылится, да никак не намылится - они там похоже что-то знают и понимают.

Все комментарии (50)
Выбор читателей
Нетаньяху заявил о переходе к третьему этапу войны с ХАМАС
Военная техника © KM.RU, Игорь Варнавский
Силовики предупредили о проведении в Москве учений с бронетехникой
Великая депрессия: почему США не развалились?
Муфтий Татарстана попросил снисхождения к участникам погромов в Дагестане
Избранное
«В США всё готово для кибератаки против России с целью блокировать Интернет»
Есть проблемы, но нет решения: МВД девальвировало заявления Путина о мигрантах
Гражданская оборона «На II Новосибирском Рок-фестивале» (основная CD-версия)
Мигранты вместо журналистов?
«Мегаполис» исполнил песню, записанную во сне
Ермен Анти отметил 20-летие хардкор-альбома «Адаптации» песнями о несовершенстве человеческой природы
Подсчитали – прослезились: в странах Балтии люди живут богаче, чем в России
В Челябинской области началась подготовка к весеннему призыву
«Приключения электроников», 3 апреля, «ГлавКлуб»
Брат 2. Живой саундтрек, 21 марта, «Крокус Сити Холл»
Армия не царская, но кормят не хуже ресторана: как изменилось питание российских военнослужащих