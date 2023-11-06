Израиль дал жителям северных районов Газы четыре часа для эвакуации на юг

чем нищая Иордания сама себя обеспечивает?

Лепёшками?

Это вам не Украина , Белорусия или Молдова, где дстаточно влаги и НЕТ ПУСТЫНИ)))

Экономика Иордании является одной из самых слабых на Ближнем Востоке, с очень ограниченными природными ресурсами (особенно ощущается нехватка воды и энергоносителей — нефти и угля), что предопределяет сильную зависимость от международной помощи. Другие экономические проблемы включают хронические высокие показатели бедности, безработицы, инфляции и большой дефицит бюджета

На сегодняшний день большая часть Восточного берега представляет собой пустыню. Большая часть этой территории является частью Сирийской пустыни и северной Аравийской пустыни. Песок и дюны , особенно на юге и юго-востоке, а также соляные равнины. Редкие нагромождения холмов из песчаника или невысоких гор поддерживают лишь скудную и низкорослую растительность, которая процветает в течение короткого периода после скудных зимних дождей. Эти районы являются наименее населенными регионами Иордании.

ЖУТЬ! Вас бы туда!

С 1952 года до нынешнего времени Иордания получает экономическую помощь от США, общая сумма — 9 миллиардов долларов.

Менее 10 % земель Иордании пахотные, страна зависит от импорта продовольствия.

Площадь пастбищ в Иордании ограничена, плодородности их хватает только

для домашнего скота.

нАкой саудитам вписываться за Иорданию?