Израиль дал жителям северных районов Газы четыре часа для эвакуации на юг
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сегодня, 6 ноября, открыла коридор в южную часть сектора Газа по шоссе Салах-ад-Дин. Эвакуироваться по нему жители северных районов могут с 10:00 до 14:00 по местному времени (с 11:00 до 15:00 мск), пишет "Коммерсант" со ссылкой на сообщение пресс-секретаря ЦАХАЛа Авихая Эдри.
Война Израиля и ХАМАС длится с 7 октября. Израиль сообщал о 1,4 тыс. погибших, со стороны Палестины число жертв оценивается почти в 9,5 тыс. 13 октября Израиль потребовал за сутки эвакуировать 1,1 млн человек гражданского населения северной части Газы. 15 октября ЦАХАЛ сообщил, что 600 тыс. палестинцев перебрались на юг. 1 ноября впервые с начала военных действий владельцев иностранных паспортов выпустили из Газы через КПП "Рафах" на границе с Египтом.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Прав президент.
Существовали меря, мокша, мурома,эрзя , ,тюрки и угоо-финны. Потом мурома, мещера, меря куда-тотпропали и появилимь русские, от смешения, плюс ордыцв, кикоторым наш, русский А. Невский за ярлыком ездил.
А татары,,,,половцы с печнегами? Наш этнос и хазпрский каганат впитал
Городки"?
Промахнулся бог с избранием избранного народа... думал, шо сын будет богом по отцу, а получился еврей по матери.
чем нищая Иордания сама себя обеспечивает?
Лепёшками?
Это вам не Украина , Белорусия или Молдова, где дстаточно влаги и НЕТ ПУСТЫНИ)))
Экономика Иордании является одной из самых слабых на Ближнем Востоке, с очень ограниченными природными ресурсами (особенно ощущается нехватка воды и энергоносителей — нефти и угля), что предопределяет сильную зависимость от международной помощи. Другие экономические проблемы включают хронические высокие показатели бедности, безработицы, инфляции и большой дефицит бюджета
На сегодняшний день большая часть Восточного берега представляет собой пустыню. Большая часть этой территории является частью Сирийской пустыни и северной Аравийской пустыни. Песок и дюны , особенно на юге и юго-востоке, а также соляные равнины. Редкие нагромождения холмов из песчаника или невысоких гор поддерживают лишь скудную и низкорослую растительность, которая процветает в течение короткого периода после скудных зимних дождей. Эти районы являются наименее населенными регионами Иордании.
ЖУТЬ! Вас бы туда!
С 1952 года до нынешнего времени Иордания получает экономическую помощь от США, общая сумма — 9 миллиардов долларов.
Менее 10 % земель Иордании пахотные, страна зависит от импорта продовольствия.
Площадь пастбищ в Иордании ограничена, плодородности их хватает только
для домашнего скота.
нАкой саудитам вписываться за Иорданию?
Это от Хезбаллы зависит, которая всё мылится, да никак не намылится - они там похоже что-то знают и понимают.