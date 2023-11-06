В Киеве отрицают, что западное оружие попадает за пределы Украины

13:08 6.11.2023

Оружие, переданное западными партнерами для нужд Украины, не попадает за пределы страны, в частности, в сектор Газа, Киев полностью контролирует его использование у себя. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью европейской версии газеты Politico.

В разговоре с газетой он отверг сообщения в соцсетях о появлении в секторе Газа оружия, изначально предназначенного для Киева. "Украина полностью контролирует ситуацию", - добавил Ермак, не преминув отметить, что, по его мнению, подобные сведения - это "российский фейк", пишет ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял о распространении по миру, в том числе на Ближнем Востоке, оружия, которое продает Украина. До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что переданное Киеву оружие НАТО активно применяется в Израиле. По его словам, дальше это вооружение, "как и оружие, оставленное беглыми американцами в Афгане", будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках.