В Киеве отрицают, что западное оружие попадает за пределы Украины
Оружие, переданное западными партнерами для нужд Украины, не попадает за пределы страны, в частности, в сектор Газа, Киев полностью контролирует его использование у себя. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью европейской версии газеты Politico.
В разговоре с газетой он отверг сообщения в соцсетях о появлении в секторе Газа оружия, изначально предназначенного для Киева. "Украина полностью контролирует ситуацию", - добавил Ермак, не преминув отметить, что, по его мнению, подобные сведения - это "российский фейк", пишет ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял о распространении по миру, в том числе на Ближнем Востоке, оружия, которое продает Украина. До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что переданное Киеву оружие НАТО активно применяется в Израиле. По его словам, дальше это вооружение, "как и оружие, оставленное беглыми американцами в Афгане", будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Это ты?
Верить можно только конашенкоВУ, м.захаровой и мне!
Ой,да ладно). Чтоб хохлы не загнали что то налево,кто ж в это поверит...нашим надо было не воевать с ними,а поставить прайс на весь западный металлолом- очередь бы желающих укровояк стояла,желающих загнать по дешёвке свою технику..
...Зачем Киеву разбазаривать оружие, если самим не хватает???
И в самом-то деле.Ну не перепродавать жеж :))
И еще - откуда у вашего зелика уже 2 МИЛЛИАРДА долларов ???
Киев с ХАМАС не дружит. Хамамовцы в
Киеве ни разу не были, врядли слышали о нем.
Украина противостоит
Стране, которая больше чем она, по населению, территории, ресурсам.
Зачем Киеву разбазаривать оружие, если самим не хватает???