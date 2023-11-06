В Киеве отрицают, что западное оружие попадает за пределы Украины

Оружие, переданное западными партнерами для нужд Украины, не попадает за пределы страны, в частности, в сектор Газа, Киев полностью контролирует его использование у себя. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью европейской версии газеты Politico.

В разговоре с газетой он отверг сообщения в соцсетях о появлении в секторе Газа оружия, изначально предназначенного для Киева. "Украина полностью контролирует ситуацию", - добавил Ермак, не преминув отметить, что, по его мнению, подобные сведения - это "российский фейк", пишет ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял о распространении по миру, в том числе на Ближнем Востоке, оружия, которое продает Украина. До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявлял, что переданное Киеву оружие НАТО активно применяется в Израиле. По его словам, дальше это вооружение, "как и оружие, оставленное беглыми американцами в Афгане", будет бесконтрольно использоваться во всех горячих точках. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 06.11.2023, 16:03
    Гость: Гость

    Ой,да ладно). Чтоб хохлы не загнали что то налево,кто ж в это поверит...нашим надо было не воевать с ними,а поставить прайс на весь западный металлолом- очередь бы желающих укровояк стояла,желающих загнать по дешёвке свою технику..

  4. 06.11.2023, 15:39
    Гость: ЕСовец

    ...Зачем Киеву разбазаривать оружие, если самим не хватает???
    И в самом-то деле.Ну не перепродавать жеж :))
    И еще - откуда у вашего зелика уже 2 МИЛЛИАРДА долларов ???

  5. 06.11.2023, 14:48
    Гость: А что не так?

    Киев с ХАМАС не дружит. Хамамовцы в
    Киеве ни разу не были, врядли слышали о нем.
    Украина противостоит
    Стране, которая больше чем она, по населению, территории, ресурсам.

    Зачем Киеву разбазаривать оружие, если самим не хватает???

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