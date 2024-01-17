Израиль разрешил ввоз гумпомощи и медикаментов в Газу

08:15 17.01.2024

Израиль и ХАМАС согласовали доставку лекарств удерживаемым в секторе Газа заложникам в обмен на ввоз медикаментов и гуманитарной помощи для гражданского населения анклава.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на катарский МИД, договоренность достигнута при посредничестве Катара и Франции.

Медикаменты и гумпомощь будут отправлены из Дохи в среду в египетский Эль-Ариш двумя самолетами вооруженных сил Катара для дальнейшей транспортировки в Газу. Когда груз достигнет палестинского анклава, пока не ясно.

7 октября группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС. В ходе боев число жертв в секторе превысило 24,1 тыс. человек.