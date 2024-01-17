Израиль разрешил ввоз гумпомощи и медикаментов в Газу

Израиль и ХАМАС согласовали доставку лекарств удерживаемым в секторе Газа заложникам в обмен на ввоз медикаментов и гуманитарной помощи для гражданского населения анклава.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на катарский МИД, договоренность достигнута при посредничестве Катара и Франции. 

Медикаменты и гумпомощь будут отправлены из Дохи в среду в египетский Эль-Ариш двумя самолетами вооруженных сил Катара для дальнейшей транспортировки в Газу. Когда груз достигнет палестинского анклава, пока не ясно.

7 октября группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, еще 240 человек были взяты в заложники. В ответ ЦАХАЛ начала военную операцию против ХАМАС. В ходе боев число жертв в секторе превысило 24,1 тыс. человек.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.01.2024, 08:38
    Гость: stalker

    Какой "гуманизм" с той и с другой стороны. Вспомнили о мирных жителей, которых перед этим гнобили с полной силой.

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