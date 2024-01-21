Стали известны имена находившихся на борту разбившегося частного самолета

Стали известны имена членов экипажа и пассажиров, находившихся на борту бизнес-джета Falcon-10, который потерпел курушение в горах афганской провинции Бадахшан. Их публикует телеграм-канал 112:

Экипаж:

1) Дмитрий Беляков
2) Аркадий Грачев
3) Игорь Сывороткин
4) Павел Попов

Пассажиры:

5) Анна Евсюкова
6) Анатолий Евсюков

Как сообщили ТАСС в консульском отделе посольства России в Таиланде, частный самолет осуществлял медицинскую эвакуацию из Паттайи россиянки в сопровождении ее мужа с участием страховой компании. Собеседник агентства в оперативных службах сообщил о крушении самолета по причине технической неисправности - отказа двух двигателей. 

Семья Евсюковых, предприниматели из Волгодонска Анна и Анатолий, прилетели на отдых в Таиланд 15 декабря обычным рейсом, с ними был сын Виталий, пишет Baza. Через пару дней Анне стало плохо. 17 декабря её положили в больницу Паттайи. Местные врачи сообщили о некой инфекции. Предварительный диагноз, который поставили женщине, - септический шок. Её подключили к аппарату ИВЛ.

Фото: телеграм-канал Baza

Вскоре Анатолию Евсюкову тайские врачи порекомендовали везти жену в Россию. Семья заказала частный борт. Когда в клинике разрешили вывоз Анны, джет с Анатолием и его супругой вылетел из Паттайи 20 января. В Индии совершили дозаправку. Далее должны были дозаправиться в Ташкенте. И потом улетать в Москву. Однако над Афганистаном пилоты сообщили о проблеме с двигателем и с топливом. 

Сын Виталий вылетел из Паттайи обычным рейсом, так как допускался только один сопровождающий. По данным Baza, он уже прилетел в Россию, где узнал о гибели родителей.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 21.01.2024, 18:30
    Гость: а почему нет?

    так войны то нет, так почему бы им не шастать.
    Тем более в окопах практически одни добровольцы (согласно статистики).

  3. 21.01.2024, 17:54
    Гость: О,как!

    Пока одни в окопах гибнут ,другие на своих собственных Falcon(ах) ,по заграницам всем шастают .

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