Четырех выживших в авиакатастрофе россиян доставили в Кабул

13:41 22.01.2024

Спасатели доставили в Кабул четырех членов экипажа самолета Falcon 10, потерпевшего крушение в афганской провинции Бадахшан, сообщил в соцсети представитель талибов («Талибан» признан в России террористической организацией и запрещен) Забихулла Муджахид.

«Четверо спасенных членов экипажа самолета, потерпевшего крушение в Бадахшане, были доставлены в Кабул. Состояние их здоровья хорошее, им оказана первая помощь», — цитирует его РБК.

Муджахид прикрепил к посту кадры, на которых четверо россиян выходят из вертолета в сопровождении медиков, потом к посадочной площадке подъезжает машина скорой помощи.

Ранее афганское радио Hurriyat показало первые кадры с выжившими при крушении в стране самолета россиянами. Всего в кадре трое выживших (из шести человек), на их лицах — раны и следы обморожения. На видео пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев, а также медик Павел Попов. На кадрах нет второго врача — Игоря Сывороткина, он, по предварительным данным, тоже не получил серьезных травм.

Фото: Hurriyat

Как уточнил источник Hurriyat, Falcon 10 был обнаружен спасательной командой ВВС Афганистана в «очень холодной, отдаленной и гористой местности». В Министерстве транспорта и авиации Афганистана уточнили, что самолет отклонился от маршрута и оказался в воздушном пространстве страны.

Бизнес-джет Falcon 10 разбился в горной местности Афганистана утром 21 января. Самолет принадлежал российской компании «Атлетик Групп» и частному лицу, судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия), сообщала ранее Росавиация.

Всего на борту самолета находились шесть человек: два члена экипажа, два медработника и супружеская пара из Волгодонска — Анна и Анатолий Евсюковы. Супруги отдыхали в Таиланде с середины декабря, Анна серьезно заболела и проходила лечение в паттайской больнице. Предварительный диагноз, который тайские врачи поставили женщине, — септический шок. После подключения заболевшей к аппарату ИВЛ было принято решение перевезти ее в Россию, Falcon 10 был заказан для транспортировки.

Как сообщили ТАСС сообщили в оперативных службах, «по предварительным данным с места, оба пассажира, семейная пара, погибли».