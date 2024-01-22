Четырех выживших в авиакатастрофе россиян доставили в Кабул

Спасатели доставили в Кабул четырех членов экипажа самолета Falcon 10, потерпевшего крушение в афганской провинции Бадахшан, сообщил в соцсети представитель талибов («Талибан» признан в России террористической организацией и запрещен) Забихулла Муджахид.

«Четверо спасенных членов экипажа самолета, потерпевшего крушение в Бадахшане, были доставлены в Кабул. Состояние их здоровья хорошее, им оказана первая помощь», — цитирует его РБК.

Муджахид прикрепил к посту кадры, на которых четверо россиян выходят из вертолета в сопровождении медиков, потом к посадочной площадке подъезжает машина скорой помощи.

Ранее афганское радио Hurriyat показало первые кадры с выжившими при крушении в стране самолета россиянами. Всего в кадре трое выживших (из шести человек), на их лицах — раны и следы обморожения. На видео пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев, а также медик Павел Попов. На кадрах нет второго врача — Игоря Сывороткина, он, по предварительным данным, тоже не получил серьезных травм.

Фото: Hurriyat

Как уточнил источник Hurriyat, Falcon 10 был обнаружен спасательной командой ВВС Афганистана в «очень холодной, отдаленной и гористой местности». В Министерстве транспорта и авиации Афганистана уточнили, что самолет отклонился от маршрута и оказался в воздушном пространстве страны.

Бизнес-джет Falcon 10 разбился в горной местности Афганистана утром 21 января. Самолет принадлежал российской компании «Атлетик Групп» и частному лицу, судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан) — Жуковский (Россия), сообщала ранее Росавиация.

Всего на борту самолета находились шесть человек: два члена экипажа, два медработника и супружеская пара из Волгодонска — Анна и Анатолий Евсюковы. Супруги отдыхали в Таиланде с середины декабря, Анна серьезно заболела и проходила лечение в паттайской больнице. Предварительный диагноз, который тайские врачи поставили женщине, — септический шок. После подключения заболевшей к аппарату ИВЛ было принято решение перевезти ее в Россию, Falcon 10 был заказан для транспортировки.

Как сообщили ТАСС сообщили в оперативных службах, «по предварительным данным с места, оба пассажира, семейная пара, погибли».

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.01.2024, 20:57
    Гость: Гы-гы- почем сразу после драки

    Может "как после ушибов" , откуда знаете что кости целы?
    Может быть перелом ключицы или пальца.

  2. 22.01.2024, 20:55
    Гость: почему ликвидировали?

    Женщина наверняка на носилках была, или ..короче лежачая. Может даже без сознания. В таком состоянии тяжело выжить, тем более больной.

  5. 22.01.2024, 17:13
    Гость: Дед

    Борт зарегистрирован в России. Экипаж тоже российский.
    За пассажирами они вылетели из России,в которой сейчас не очень жарко.
    Почему вы думаете,что экипаж и сопровождающие должны быть в набедренных повязках из пальмовых листьев?

Все комментарии (16)
Выбор читателей
Дом Правительства РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Правительство одобрило конфискацию имущества по статье о фейках об армии
Bloomberg: банки Китая вводят ограничения против РФ после угроз США
Центральный Банк РФ © KM.RU, Алексей Белкин
ЦБ планирует привлечь 9 млн россиян к долгосрочным сбережениям
«Агрессор и оккупант»: чем Латвия оправдывает депортацию русского старика
Избранное
Лампасы feat. Илья Ефимов «Этот мир» (интернет-сингл)
«Надвое» Тодоровского: в тисках формата. Рецензия
«Не "национализация элиты", а её замещение. Это не вопрос выбора основополагающего принципа кадровой политики. Это – вопрос выбора будущего для страны»
«Северный Флот», 27 января, Papa Barvillage
Лидер «Конца фильма» призвал придерживаться традиционных отношений
Алексей Горшенев назвал соцсети «болотным днищем»
«Сегодняшняя семья - это именно союз ощущающих себя свободными индивидуальностей, а не качественно отличающийся от отдельной личности неразделимый социальный организм»
Неотразимая Ани Лорак
Очевидное не ценишь: к спору о плюсах и минусах жизни в Советском Союзе
Заявка на глобальную победу над человечеством. Греф, Мишустин и Шваб выступили на Cyber Polygon 2021
Битва за Карабах – война нового типа?
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2024 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации