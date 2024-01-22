Губернатор Флориды вышел из президентской гонки, поддержав Трампа
Один из основных конкурентов Дональда Трампа в президентской кампании от Республиканской партии, губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил о своем выходе изпрезидентской гонки, сообщает РИА Новости.
Заявление Десантиса прозвучало перед готовящимися праймериз в Нью-Гэмпшире, где, согласно опросам, он мог рассчитывать только на 6% голосов.
"У нас нет явного пути к победе, соответственно, сегодня я приостанавливаю свою кампанию", - заявил Десантис, призвав своих сторонников к поддержке кандидатуры Дональда Трампа. По его словам, Трамп превосходит действующего президента Джо Байдена и заслуживает "еще одного шанса".
Таким образом, единственным конкурентом Трампа осталась Никки Хейли, заявившая, что не будет сниматься с гонки и намерена в ней победить.
"В этой гонке учавствовали 14 человек, было много мужчин, все выбыли, кроме этого. Чего вы хотите? Еще больше того же или чего-то новенького", - заявила она.
В свою очередь избирательный штаб Трампа призвал всех республиканцев сплотиться вокруг бывшего президента для победы над Байденом. "Для нас честь получить поддержку со стороны губернатора Рона Десантиса и столь многих бывших кандидатов в президенты. Настало время всем республиканцам объединиться вокруг президента Трампа, чтобы победить жуликоватого Джо Байдена и положить конец его катастрофическому президентству", - говорится в заявлении штаба Трампа.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Этот Десантис вроде против накачивания Киева оружием и деньгами?
Что Байден,что Трамп один хрен и никакой презик США не будет даже нейтральным по отношению к РФ. Эти два старых маразматика всего лишь куклы в руках глобалистов которые приняли решение уничтожить Россию и ее граждан ради продолжения гегемонии США. Поэтому давайте не реагировать на попытки российских СМИ отвлечь внимание людей от внутренних проблем выборами в США или судьбой кота Твикс.
Россия на распутье из-за проблем СВО на Украине и пришла пора ответить на самый тяжелый вопрос как "Быть или не быть РФ". Однозначно власть в стране принадлежит двум башням Кремля которые сформирована еврейской диаспорой и их выбор пути в любом случае ведет в тупик. Ни либералы и ни силовики даже не думают по поводу левого разворота страны и все пытаются идти прежним путем защищая интересы компрадоров. Ельцинский копытализм сгнил полностью и только смена власти законным выборным путем может спасти буржуазный строй.
Вместо отвлечения,а точнее зомбирования народа ерундой, властям нужно развернуть страну на проверенный путь социальной справедливости и тогда не будет огромной трещины между народом и властью. Хватить дурить людей и обманывать во всем одновременно продолжая политику врагов народа Гайдара и Чубайся.
Трампов нас рассудит. Раз уж не хотят Эрдоганов, Нетаньяхов, Сидзинпинов, Нарендрамодиев, Рахмонов, Мирзиёев.....
будет вице..