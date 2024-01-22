Губернатор Флориды вышел из президентской гонки, поддержав Трампа

08:15 22.01.2024

Один из основных конкурентов Дональда Трампа в президентской кампании от Республиканской партии, губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил о своем выходе изпрезидентской гонки, сообщает РИА Новости.

Заявление Десантиса прозвучало перед готовящимися праймериз в Нью-Гэмпшире, где, согласно опросам, он мог рассчитывать только на 6% голосов.

"У нас нет явного пути к победе, соответственно, сегодня я приостанавливаю свою кампанию", - заявил Десантис, призвав своих сторонников к поддержке кандидатуры Дональда Трампа. По его словам, Трамп превосходит действующего президента Джо Байдена и заслуживает "еще одного шанса".

Таким образом, единственным конкурентом Трампа осталась Никки Хейли, заявившая, что не будет сниматься с гонки и намерена в ней победить.

"В этой гонке учавствовали 14 человек, было много мужчин, все выбыли, кроме этого. Чего вы хотите? Еще больше того же или чего-то новенького", - заявила она.

В свою очередь избирательный штаб Трампа призвал всех республиканцев сплотиться вокруг бывшего президента для победы над Байденом. "Для нас честь получить поддержку со стороны губернатора Рона Десантиса и столь многих бывших кандидатов в президенты. Настало время всем республиканцам объединиться вокруг президента Трампа, чтобы победить жуликоватого Джо Байдена и положить конец его катастрофическому президентству", - говорится в заявлении штаба Трампа.