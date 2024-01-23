НАТО потратит более миллиарда долларов на производство боеприпасов

НАТО дополнительно закупит артиллерийские снаряды на сумму более миллиарда долларов, что позволит продолжать поддержку Украины, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе.

"Мы только что подписали контракты более чем на 1,2 миллиарда долларов США для приобретения сотен тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров", — приводит его слова РИА Новости.

По словам Столтенберга, конфликт на Украине "превратился в битву за боеприпасы", поэтому важно, чтобы члены блока могли пополнять свои запасы и продолжали поддерживать Киев.

Генсек пообещал во вторник обсудить наращивание военного производства на заседании Североатлантического совета на уровне постпредов, кроме того, министры обороны стран НАТО обсудят эту тему в феврале.

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