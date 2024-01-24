Турецкий парламент одобрил вступление Швеции в НАТО

Главное у менталитета турков это торгашество. Они до последнего будут торговаться по любому вопросу ради того чтобы получить выгоду и даже мизерную.

Турция,турки никогда не были союзниками России и в будущем не будут. они,как шакалы, ждут только ослабления России и откажутся от всех договоренностей если им это не дает прибыли. У них мораль торгаша,а поэтому нашим политикам не следует надеется что Турция выйдет из НАТО и этим ослабит удавку Запада.

Предполагаю что верхушка РФ знает суть политики Эрдогана и все пытается его задобрить строительством за наш счет АЭС, газовым хабом тоже за наш счет и даже покупкой дорого турецких помидор и куриных яиц. Однозначно подобная глупость идет от главного прозападника страны который делает все чтобы поддержать свою опору в виде олигархов и крупных компрадоров. Почти в каждом выступлении преемника по вопросам внешний политики звучит желание продать все что возможно и даже в убыток.

Я бы написал у Спасских ворот Кремля азбучную истину "Не верь туркам,евреям и прочим торгашам" которые ради личной выгоды продадут свою мать на органы. Вывеска нужна для того чтобы те кто отвечает за внешнюю политику страны каждый день видели эту истину и не занимались ерундой надеясь на "пагтнегов".