Турецкий парламент одобрил вступление Швеции в НАТО

Члены парламента Турции проголосовали за ратификацию вступления Швеции в НАТО, пишет "Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ.

Вступление Швеции в НАТО поддержари 287 депутатов, против выступили 55 членов парламента. Теперь документ должен подписать президент страны Реджеп Эрдоган. 

После завершения процесса ратификации в Турции Венгрия останется единственным членом альянса, который еще не одобрил членство Швеции. В минувший вторник, 23 января, венгерский премьер-министр Виктор Орбан пригласил шведского коллегу Ульфа Кристерссона посетить Венгрию для переговоров о присоединении Швеции к НАТО.

Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. В конце октября 2023 года Эрдоган передал на рассмотрение турецкого парламента пакет документов о ратификации вступления Швеции в НАТО.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 24.01.2024, 14:17
    Гость: Федор

    Нюра Трамп выиграет ,что маловероятно,или проиграет это дело Америки и на России это не отразится в лучшую сторону.Америка не допустит изменения конституции и её нарушения,а на Трампе висят десятки претензий и народ будет очень хорошо думать стоит ли ему второй раз давать шанс.

  2. 24.01.2024, 13:24
    Гость: да этот турок -

    просто бандёровец. Адназначна.!И постоянно носит с собой специальной конструкции нож. "Спинной". Как-то так. Все вон остальные выстроились в очередь, что б подружиться с Солнцеликим. А этот Эрдоган сафсем рамсы попутал…

  4. 24.01.2024, 12:16
    Гость: Штурман

    Главное у менталитета турков это торгашество. Они до последнего будут торговаться по любому вопросу ради того чтобы получить выгоду и даже мизерную.
    Турция,турки никогда не были союзниками России и в будущем не будут. они,как шакалы, ждут только ослабления России и откажутся от всех договоренностей если им это не дает прибыли. У них мораль торгаша,а поэтому нашим политикам не следует надеется что Турция выйдет из НАТО и этим ослабит удавку Запада.
    Предполагаю что верхушка РФ знает суть политики Эрдогана и все пытается его задобрить строительством за наш счет АЭС, газовым хабом тоже за наш счет и даже покупкой дорого турецких помидор и куриных яиц. Однозначно подобная глупость идет от главного прозападника страны который делает все чтобы поддержать свою опору в виде олигархов и крупных компрадоров. Почти в каждом выступлении преемника по вопросам внешний политики звучит желание продать все что возможно и даже в убыток.
    Я бы написал у Спасских ворот Кремля азбучную истину "Не верь туркам,евреям и прочим торгашам" которые ради личной выгоды продадут свою мать на органы. Вывеска нужна для того чтобы те кто отвечает за внешнюю политику страны каждый день видели эту истину и не занимались ерундой надеясь на "пагтнегов".

  5. 24.01.2024, 12:12
    Гость: Анна

    Теперь согласие за Венгрией,которая тоже это ратифицирует. В целом сами виноваты что допустили.Ну да ладно Трамп все равно побеждает ,он выведет США из НАТо. Скандинавы еще не поняли что европейским объединением без СШа хотят НАто сделать бизнес круги и некоторый американский истеблишмент.

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