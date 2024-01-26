Суд ООН обязал Израиль принять меры для предотвращения геноцида в Газе

Израиль обязан принять все меры, чтобы предотвратить геноцид в секторе Газа, заявила председатель Международного суда ООН Джоан Донохью, оглашая промежуточное решение по иску ЮАР.

"Израиль должен <...> в отношении жителей сектора Газа принять все меры, чтобы предотвратить совершение всех действий в соответствии с II статьей Конвенции о геноциде", — цитирует судью РИА Новости.

В частности, еврейское государство не должно допускать убийства жителей анклава, причинения тяжких телесных повреждений или умственных расстройств, а также предумышленного создания "таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение".

Среди подобных действий судья особо отметила меры по предотвращению деторождения.

"Израиль должен обеспечить, чтобы его военные не совершали никаких действий, описанных выше. Израиль должен принять все меры, чтобы предотвращать и наказывать прямые и публичные призывы к совершению геноцида в отношении палестинцев в секторе Газа", — добавила Донохью.

При этом Международный суд ООН не стал обязывать ближневосточное государство прекратить военную операцию, о чем просила ЮАР в своем иске.

ЮАР в конце 2023 года обратилась в Международный суд ООН в Гааге, обвинив Израиль в нарушении Конвенции о геноциде. Она потребовала обязать еврейское государство остановить военную операцию в секторе Газа, обеспечить доступ жителей анклава к еде, воде и гуманитарной помощи и не препятствовать доступу международных миссий.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 26.01.2024, 21:59
    Гость: Интересно...

    Хрущеву представили на утверждение список кандидатов на пост главного раввина московской синагоги.
    — Вы что, с ума сошли? — заорал Никита Сергеевич.— У вас же здесь одни евреи!

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