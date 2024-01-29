Путин и Эрдоган на переговорах могут обсудить Украину и зерновую сделку
Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить на переговорах зерновую сделку.
"Безусловно, это будет украинская тематика. Вы знаете о посреднических усилиях господина президента (Эрдогана. — Прим. ред.) в этом направлении, был неоднократный призыв к сторонам возобновить стамбульский мирный процесс. Есть также приостановившая работу черноморская зерновая инициатива, господин президент уже заявлял, что намерен обсудить с уважаемым Владимиром Путиным инициативы по ее возобновлению", — сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
По его словам, президенты также могут обсудить региональную повестку и двусторонние вопросы.
Путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции. Дипломатический источник в Анкаре ранее сообщил РИА Новости, что Турция рассчитывает на визит Путина, ориентировочно, в феврале.
Комментарии читателей Оставить комментарий
его с горы сдуло, а оно еще цепляется.
не очень понятен второй смысл от Эрдогана. Но России который, если не десятый раз наступать на все те же грабли, уже западло...
Это нужно бендерам. Они не могут жить без того, что при транспортировке и переработке зерна "случайно" не подорваться на боеприпасах в зернохранилищах.
А почему вдруг дядюшка Сэм сдулся?
Про свои уже нэзалэжно забыл?