Путин и Эрдоган на переговорах могут обсудить Украину и зерновую сделку

10:04 29.01.2024

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить на переговорах зерновую сделку.

"Безусловно, это будет украинская тематика. Вы знаете о посреднических усилиях господина президента (Эрдогана. — Прим. ред.) в этом направлении, был неоднократный призыв к сторонам возобновить стамбульский мирный процесс. Есть также приостановившая работу черноморская зерновая инициатива, господин президент уже заявлял, что намерен обсудить с уважаемым Владимиром Путиным инициативы по ее возобновлению", — сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

По его словам, президенты также могут обсудить региональную повестку и двусторонние вопросы.

Путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции. Дипломатический источник в Анкаре ранее сообщил РИА Новости, что Турция рассчитывает на визит Путина, ориентировочно, в феврале.

