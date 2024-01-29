Путин и Эрдоган на переговорах могут обсудить Украину и зерновую сделку

© Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить на переговорах зерновую сделку.

"Безусловно, это будет украинская тематика. Вы знаете о посреднических усилиях господина президента (Эрдогана. — Прим. ред.) в этом направлении, был неоднократный призыв к сторонам возобновить стамбульский мирный процесс. Есть также приостановившая работу черноморская зерновая инициатива, господин президент уже заявлял, что намерен обсудить с уважаемым Владимиром Путиным инициативы по ее возобновлению", — сообщил РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

По его словам, президенты также могут обсудить региональную повестку и двусторонние вопросы.

Путин ранее сообщал, что планирует встретиться с турецким коллегой в начале года, до этого у лидеров не получилось встретиться из-за графика президента Турции. Дипломатический источник в Анкаре ранее сообщил РИА Новости, что Турция рассчитывает на визит Путина, ориентировочно, в феврале.
 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 29.01.2024, 17:39
    Гость: Насчет зерновой сделки

    не очень понятен второй смысл от Эрдогана. Но России который, если не десятый раз наступать на все те же грабли, уже западло...

  3. 29.01.2024, 17:22
    Гость: Правильно!

    Это нужно бендерам. Они не могут жить без того, что при транспортировке и переработке зерна "случайно" не подорваться на боеприпасах в зернохранилищах.

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