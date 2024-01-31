Хуситы заявили о ракетном обстреле американского эсминца
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" обстреляло американский эсминец USS Gravely в Красном море, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира".
Сариа указал, что атаку провели в ответ на удары западных военных по территории Йемена, пишет РИА Новости.
"Все военные корабли США и Великобритании, которые участвовали в агрессии против нашей страны, определены в качестве целей наших вооруженных сил", — подчеркнул представитель хуситов.
Сариа добавил, что йеменские вооруженные силы продолжат препятствовать проходу по Красному и Аравийскому морям судов, связанных с Израилем или направляющихся в порты еврейского государства, до прекращения военных действий в секторе Газа.
В середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев начали атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего морские перевозки через Суэц резко сократились.
В ответ авиация США и Великобритании с 12 января наносит удары по позициям вооруженных сил "Ансар Аллы" в разных частях Йемена, чтобы лишить их возможности нападать на связанные с Тель-Авивом суда в Красном море и блокировать их проход к портам еврейского государства.
Комментарии читателей Оставить комментарий
эсминцев ,если танкера с российской нефтью регулярно обстреливают
Чего ты радуешься??!!! Их загонят в пустыню к верблюдам. Подписаться под что-то в этом мире можно, типа мы такие крутые, Красное море держим. А потом ответка отправит страну в каменный век, из которого они вылезли ещё не совсем.
Солнышко лучистое засветило весело..
Если обстреляли, то это хорошо. Но тут главное чтобы прилеты реальные были.