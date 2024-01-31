Хуситы заявили о ракетном обстреле американского эсминца

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" обстреляло американский эсминец USS Gravely в Красном море, сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала "Аль-Масира".

Сариа указал, что атаку провели в ответ на удары западных военных по территории Йемена, пишет РИА Новости.

"Все военные корабли США и Великобритании, которые участвовали в агрессии против нашей страны, определены в качестве целей наших вооруженных сил", — подчеркнул представитель хуситов.

Сариа добавил, что йеменские вооруженные силы продолжат препятствовать проходу по Красному и Аравийскому морям судов, связанных с Израилем или направляющихся в порты еврейского государства, до прекращения военных действий в секторе Газа.

В середине ноября хуситы в знак поддержки палестинцев начали атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего морские перевозки через Суэц резко сократились.

В ответ авиация США и Великобритании с 12 января наносит удары по позициям вооруженных сил "Ансар Аллы" в разных частях Йемена, чтобы лишить их возможности нападать на связанные с Тель-Авивом суда в Красном море и блокировать их проход к портам еврейского государства.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 31.01.2024, 13:51
    Гость: Вань, гляди!

    Чего ты радуешься??!!! Их загонят в пустыню к верблюдам. Подписаться под что-то в этом мире можно, типа мы такие крутые, Красное море держим. А потом ответка отправит страну в каменный век, из которого они вылезли ещё не совсем.

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