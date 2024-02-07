Польша подняла истребители в связи с воздушной тревогой на Украине
Польша подняла в воздух истребители в связи с воздушной тревогой на Украине, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире радиостанции Radio Zet.
"С утра на территории всей Украины объявлена воздушная тревога. Это повторяется циклично и все чаще. Это массовые атаки. Большинство ракет летит в западном направлении, то есть в направлении Польши. Они, конечно, имеют цель на территории Украины, но сегодня с утра в полной готовности все системы безопасности Польши", - приводит его слова РИА Новости.
"Есть алгоритм. Подняты польские самолеты F-16, все системы противоракетной и противовоздушной обороны приводятся в состояние боевой готовности", - пояснил он.
Оперативное командование вооруженных сил Польши проинформировало, что "наблюдается интенсивная активность дальней авиации России, связанная с ракетными ударами по территории Украины".
Воздушная тревога утром была объявлена на всей территории Украины. Местные власти и СМИ сообщают о взрывах и пожарах в Киеве, Харьковской, Николаевской, Ивано-Франковской, Львовской, Днепропетровской и Черкасской областях.
Комментарии читателей Оставить комментарий
"Нема чаво"!
Пусть врезает...
А так это запад обстреливает крылатыми ракетами Киев ?
Тоже ракетой. А вы не знали ?
Я сам ест пОляк (так правильно ударение),но действия Польши мне кажутся смешными и нелепыми - усердно гадить своему географическому и историческому соседу,и уверять,что несколько ржавых авионов ее спасут ?
Как и 80 лет назад страны-карлики от стран-повелителей спасает только полная капитуляция и чтобы нет ни одного выстрела.Иначе - аутодаффе.