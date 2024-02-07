Турецкая Bayraktar начала строительство завода дронов под Киевом

Турецкая Baykar начала строительство завода под Киевом, на котором будут производить беспилотники Bayraktar. Об этом заявил гендиректор компании Халук Байрактар в интервью агентству Reuters во время выставки вооружений в Саудовской Аравии.

«Нам нужно около 12 месяцев, чтобы завершить строительство, а затем мы перейдем к внутренним процессам, оборудованию и организационной структуре. Завод на Украине большой, мы планируем нанять примерно 500 человек», - приводит его слова РБК.

По словам Байрактара, ежегодная производительность предприятия составит около 120 дронов Bayraktar. Он также отметил, что пока неясно, будут ли это модели TB2 или TB3.

На вопрос Reuters о возможных проблемах в отношении безопасности завода гендиректор Baykar заявил, что «планы реализуются в полном объеме, и ничто не может это остановить».

В сентябре 2023 года Байрактар сообщал о планах инвестировать в три проекта на Украине примерно $100 млн. Речь шла о строительстве завода и содержании сервисного центра и главного офиса компании в этой стране. Он также обещал запустить предприятие в 2025 году.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 07.02.2024, 12:42
    Гость: Старый

    "Байрактар", как оружие нападения провалилось одно из первых, кого им можно напугать?

  3. 07.02.2024, 12:41
    Гость: Старый

    Ну да, вы платите налоги, уже и кровью, своим хозяевам - америкозам. Тьфу на вас, чубатозавры.

  4. 07.02.2024, 12:40
    Гость: Старый

    Да я и не сужу. Я вижу дурака, который СНОВА, ПО ВТОРОМУ РАЗУ, начал фалломорфировать на "чудо-оружие", которое обгадилось самым первым. Вы реально не понимаете, что несете?

  5. 07.02.2024, 12:38
    Гость: Старый

    Вот это вы олени. У кого ручки коротки? Вы по второму кругу уже начали фалломорфировать что ли? Байрактары обкакались одни из первых, потом еще десяток позиций было провальных, типа "леопёрдов". Вы неизлечимы.

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