Власти Финляндии обвинили Россию в перебоях с работой GPS

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что масштабы помех GPS в ее стране стали больше с начала военной операции России на Украине. По ее словам, в перебоях с GPS в Финляндии виновата Россия, пишет "Коммерсант".

В разговоре с Yle Элина Валтонен заявила, что за последний год власти Финляндии получили сотни сообщений о помехах в работе GPS от финских пилотов, в частности, в Финском заливе. По словам главы МИД Финляндии, помехи могли в том числе повлиять на гражданскую авиацию, но сейчас, заверила министр, ситуация находится под контролем.

Элина Валтонен заявила, что причина этих перебоев — Россия, которая пытается защитить свою критически важную инфраструктуру от Украины. Россия владеет базами радиоэлектронной борьбы у Финского залива и в Балтийском море — в Калининграде, Санкт-Петербурге и Кронштадте.

29 апреля финский авиаперевозчик Finnair сообщил, что приостановит полеты в Тарту на месяц из-за помех GPS. На прошлой неделе двум рейсам компании пришлось вернуться в Хельсинки, поскольку помехи в работе GPS помешали подлету к Тарту. О сбоях в работе финские власти сообщали с начала этого года.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 05.05.2024, 20:58
    Гость: Амон Ра

    ГЛОНАСС заглушить ещё проще, спутников там меньше и он сам по себе еле-еле работает.

  4. 05.05.2024, 19:24
    Гость: Однозначно !

    Прислушиваться надо не к рыдающим чухонским вымиратам, а только к азиатам. А то южные братья могут и наказать. Не обязательно крокусами, но могут и ещё что-нибудь придумать. И рыдать не будут.

Все комментарии (17)
Выбор читателей
© KM.RU, Кирилл Дуболев
Курьер — всем пример. Даже выпускникам Бауманки
На Поклонной горе открыли выставку трофейного оружия и техники
© Министерство обороны РФ
Шойгу поручил нарастить поставки оружия для поддержки темпов наступления
Пенсионерам Гагаузии выдали российские карты «Мир»
Избранное
Гражданская оборона «На II Новосибирском Рок-Фестивале» (винил)
«Современная российская элита сложилась в 90-е и являет собой продукт распада советского общества»
«Тридцать лет спячки закончились. МИД, наконец, начал "запрягать кобылу"»
Лидер «Крематория» защитил мексиканцев от испанцев
Подробно о язве двенадцатиперстной кишки
Андрей Гулидов возродил рок-н-ролльное братство
Владимир Кузьмин установил в «16 Тонн» бесперебойный канал связи
Созвездие N «Прости» (интернет-сингл)
Союз олигархов и неонацистов: почему богатейшие люди Украины полюбили Бандеру
Самая горячая информация про Марко-Айленд. А вы знали?
Топ-5 самых острых блюд в мире
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2024 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации