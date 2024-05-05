Власти Финляндии обвинили Россию в перебоях с работой GPS

14:55 5.05.2024

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что масштабы помех GPS в ее стране стали больше с начала военной операции России на Украине. По ее словам, в перебоях с GPS в Финляндии виновата Россия, пишет "Коммерсант".

В разговоре с Yle Элина Валтонен заявила, что за последний год власти Финляндии получили сотни сообщений о помехах в работе GPS от финских пилотов, в частности, в Финском заливе. По словам главы МИД Финляндии, помехи могли в том числе повлиять на гражданскую авиацию, но сейчас, заверила министр, ситуация находится под контролем.

Элина Валтонен заявила, что причина этих перебоев — Россия, которая пытается защитить свою критически важную инфраструктуру от Украины. Россия владеет базами радиоэлектронной борьбы у Финского залива и в Балтийском море — в Калининграде, Санкт-Петербурге и Кронштадте.

29 апреля финский авиаперевозчик Finnair сообщил, что приостановит полеты в Тарту на месяц из-за помех GPS. На прошлой неделе двум рейсам компании пришлось вернуться в Хельсинки, поскольку помехи в работе GPS помешали подлету к Тарту. О сбоях в работе финские власти сообщали с начала этого года.