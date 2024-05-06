Китай предложил ЕС и Франции вместе работать по Украине

Флаги Евросоюза и Франции © KM.RU, Илья Шабардин

Властям Китайской народной республики, Франции и Евросоюза следует совместно противостоять развитию конфликта на Украине, создавать условия для мирных переговоров, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время своего визита в Париж.

В понедельник на трехсторонней встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен он отметил, что все участники встречи «желают скорейшего прекращения огня и восстановления мира в Европе, а также поддерживают политическое урегулирование кризиса», пишет РБК.

«Трем сторонам необходимо совместно противодействовать распространению побочных эффектов конфликта и эскалации боевых действий, создавать условия для мирных переговоров, обеспечивать международную энергетическую и продовольственную безопасность, а также поддерживать стабильность промышленных цепочек и цепочек поставок», — сказал китайский лидер.

Затягивание кризиса на Украине все больше сказывается на Европе и остальном мире, считает Си Цзиньпин.

«Чем дольше сохраняется кризис, тем больше страдают Европа и мир. Мы надеемся, что мир и стабильность быстро вернутся в Европу, и намерены работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти хорошие пути разрешения кризиса», — заявил он.

Он отметил, что в Пекине понимают «потрясения, которые украинский кризис вызывает у европейцев», и заверил, что Китай всегда играл конструктивную роль в содействии мирному урегулированию.

Китай представил свой мирный план по урегулированию конфликта на Украине 24 февраля 2023 года. Документ из 12 пунктов начинается с констатации приоритета территориальной целостности государств. Среди других положений — прекращение военных действий, возобновление мирных переговоров и прекращение односторонних санкций.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.05.2024, 22:12
    Гость: китайцы не дураки

    В отличие от некоторых.И они имеют торговые отношения преимущественно с ЕС и США.Для них это жизненно важные приоритеты.И да,беспредел напрягает их все больше и больше.Надо сказать,они долго терпели...

  2. 06.05.2024, 21:20
    Гость: да-да

    Китай дает слабинку. После слов Макрона - "Париж мог бы провести наземную операцию против российской армии". Какие после этого могут быть договоры-переговоры?

  3. 06.05.2024, 20:55
    Гость: Тезке.

    Европарламент не признает володеньку как легетимного президента РФ ,поэтому Си пытается прощупать почву в ЕС ,и сделать выводы ,короновать володеньку ,или отправить на парашу .

  4. 06.05.2024, 20:49
    Гость: Ленинец

    Наконец-то Коммунистический Китай ,присоеденится против антикоммунистической ,Кремлевской хунте!

  5. 06.05.2024, 20:38
    Гость: кадет

    Китай не в ту дверь зашел. Договориваться с Европой которые хотят поражения России? Звучит как китайская издевка.
    \\\\\\\\\\\
    Сегодня переговоры могут быть только о сдаче нацистско-бандеровского режима на Украине. Капитуляция и реализация всех целей СВО. Такой должен быть план переговоров.

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