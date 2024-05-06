Германия отозвала из России своего посла для консультаций

14:25 6.05.2024

МИД Германии сообщил, что отзывает из России посла Александера Ламбсдорфа для консультаций. Это связано с обвинением пророссийской группировки в кибератаке на ресурсы партии СДПГ, сообщает "Коммерсант".

В немецком внешнеполитическом ведомстве уточнили, что Александер Ламбсдорф будет оставаться в Берлине в течение недели. После он вернется к работе в Москве.

Посольство Германии в Москве ранее, 6 апреля, также опубликовало заявление правительства страны с осуждением хакерских атак, которые, как утверждается, совершает государственная российская кибергруппа APT28.

3 мая посольству России в Германии был заявлен протест в связи с кибератакой на Социал-демократическую партию (СДПГ) в 2023 году. Глава МИД Германии Анналена Бербок, а также Евросоюз и НАТО заявили о связи хакерской группировки APT28, которую обвиняют во взломе учетных записей электронной почты членов правления партии, с Генштабом России.