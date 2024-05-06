Германия отозвала из России своего посла для консультаций

МИД Германии сообщил, что отзывает из России посла Александера Ламбсдорфа для консультаций. Это связано с обвинением пророссийской группировки в кибератаке на ресурсы партии СДПГ, сообщает "Коммерсант".

В немецком внешнеполитическом ведомстве уточнили, что Александер Ламбсдорф будет оставаться в Берлине в течение недели. После он вернется к работе в Москве.

Посольство Германии в Москве ранее, 6 апреля, также опубликовало заявление правительства страны с осуждением хакерских атак, которые, как утверждается, совершает государственная российская кибергруппа APT28. 

3 мая посольству России в Германии был заявлен протест в связи с кибератакой на Социал-демократическую партию (СДПГ) в 2023 году. Глава МИД Германии Анналена Бербок, а также Евросоюз и НАТО заявили о связи хакерской группировки APT28, которую обвиняют во взломе учетных записей электронной почты членов правления партии, с Генштабом России.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 06.05.2024, 20:53
    Гость: rick

    " Гость: Русский
    ...хохол, ты всех по себе не ровняй.
    Ленд-лиз США для СССР(читай России) составил всего 4 процента, остальное было произведено тружениками тыла России,"
    --
    " ... остальное было произведено тружениками тыла СССР" - так правильно и соответствует историческим фактам. УЧИ ИСТОРИЮ, жертва ЕГЭ.

  2. 06.05.2024, 20:50
    Гость: rick

    "Гость: Русский
    ...9 мая -ДЕНЬ ПОБЕДЫ над фашисткой ГЕРМАНИЕЙ.
    Сегодня еще с большим Достоинством будем Отмечать этот Великий Праздник Русской Нации и российских народов"
    ----
    Во-первых: ПОБЕДИЛ СОВЕТСКИЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ СССР, т.е. СОВЕТСКИЙ НАРОД
    В-вторых: АНТИСОВЕТСКАЯ, АНТИСОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РФ НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ к ПОБЕДЕ СССР над ФАШИЗМОМ

  3. 06.05.2024, 20:20
    Гость: VitalyKartashov

    В 2023 атаковали ПОСЛЕ 9мая, а отозвали в 2024 ДО 9мая.Чуешь разницу? Вонючесть совсем другая!

  5. 06.05.2024, 20:13
    Гость: VitalyKartashov

    Российский народ называет это нацистско-фашистскоеХафно по чувству вызываемого омерзения, а не определениям! Россиянам всё равно кем себя числят поляки, чехи, французы, немцы,... Это оттуда родом были "определятели" - Наполеон, Муссолини, Гитлер... Они для нас - просто фашисты. А ежели Вы желаете поупражняться, дайте определение нонешним евреям - фашисты, аль нацисты? Образованный ты наш

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