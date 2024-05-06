В конгрессе США обозначили условие для ввода войск на Украину
США открыто признали вероятность прямого вмешательсва в российско-украинский конфликт. Возможное развитие событий в интервью телеканалу CBS рассказал лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса Хаким Джеффрис.
По его словам, США могут ввести свои войска в Украину в случае разгрома ВСУ. "Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если она падет, будет значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт — не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими", — заявил он, правда отметив, что представители республиканской фракции не хотят поддержать Украину и "почему-то считают, что Россия - не враг США".
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с мнением Парижа по этому вопросу.
В Кремле позднее отметили, что обратили внимание на слова Макрона. Там подчеркнули, что целый ряд стран — участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт" и это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ну да, как же - видели уже и Вьетнам, и Афганистан. Янки будут умирать за какую-то Украину - смешно даже. Американцев можно заставить умирать только в одном случае - если Америка будет воевать сама. К примеру, с той же Мексикой. Я конечно понимаю, что для вас удобнее было бы воевать на Украине, чем непосредственно в той же Америке или ЕС. Но не прокатит. Чтобы народ, как последнее быдло шел на войну умирать, нужна хотя бы видимость настоящей войны. Даже в Украине большинство уже не хочет умирать за свою страну, тем более американцы не захотят умирать за чужую. В смысле вы не заставите американцев лететь через океан на другой конец света. Как и французов не заставите в Украину. Забыли уже, почему войну во Вьетнаме проиграли? Хотите повторить? Знаете почему Макрон уже заткнулся с отправкой своих войск на Украину? Потому что эти лягушатники его уже заткнули. Они пойдут умирать только в одном случае - когда российские войска окружат Париж. Но не Киев, и даже не Варшаву. Потому что на самом деле никто не хочет умирать, тем более за чужую страну. Плевали они все на Украину с большой колокольни. Так что товарищи, можете разводить лохов где-то в другом месте. Украина уже обречена...
Судя по опыту военных действий на Украине, многие ракеты, которые предназначениы для доставки ТЯО сбиваются даже устаревшими средствами ПВО. Притом, что этих средств там очень мало. Европа защищена сотнями систем ПВО и системами ПРО. В то же время украинские простые БПЛА часто долетают бепрепятственно до НПЗ, аэродромов и т.д. на территории РФ. А как будет в случае массового ответа ракетной техникой "коллективного Запада" ответа пока нет. Или Вы предлагаете по принципу Наполеона: "главное в войну ввязаться, а там посмотрим"? Так уже ввязались в Украину, рассчитывая все решить за считанные дни...
применения МО РФ Оружия Массового Поражения - Ракетами с ТЯО по городам западной украины. Только так можно привести Запад в чувство РЕАЛЬНОСТИ.
В отношении хохлов и так все ясно: они сами принесли себя в жертву, подняв хвост против Ядерной Державы. украины считай уже - НЕТ.
Статья 280 УК РФ. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности
1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности наказываются
штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от одного года до двух лет,
либо
принудительными работами на срок до трех лет,
либо
арестом на срок от четырех до шести месяцев,
либо
лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", наказываются
принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового
либо
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
На подходе, иначе нельзя.
Сиречь никогда! Следующими на театр военных действий приглашены поляки, знаменитые околобалтийские стрелки и разные прочие белочехи, белофинны