В конгрессе США обозначили условие для ввода войск на Украину

08:28 6.05.2024

США открыто признали вероятность прямого вмешательсва в российско-украинский конфликт. Возможное развитие событий в интервью телеканалу CBS рассказал лидер демократического меньшинства в палате представителей конгресса Хаким Джеффрис.

По его словам, США могут ввести свои войска в Украину в случае разгрома ВСУ. "Мы не можем позволить Украине пасть, потому что если она падет, будет значительная вероятность того, что Америке придется вмешаться в конфликт — не просто с нашими деньгами, но с нашими военнослужащими", — заявил он, правда отметив, что представители республиканской фракции не хотят поддержать Украину и "почему-то считают, что Россия - не враг США".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist не исключил возможности отправки войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба. По его словам, "многие страны ЕС" согласились с мнением Парижа по этому вопросу.

В Кремле позднее отметили, что обратили внимание на слова Макрона. Там подчеркнули, что целый ряд стран — участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт" и это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".