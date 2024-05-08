Российские силы нанесли серию ударов по заводам в Киеве

08:25 8.05.2024

Вооруженные силы России нанесли серию ударов по району вагоноремонтного завода Дарницкого и в направлении авиазавода Антонова в Киеве, пишет РИА Новости со ссылкой на свои источники.

По данным агентства, серия ударов была произведена в 5 утра. "В 5:15 в Киеве прилет по левому берегу Днепра, в район Дарницкого вагоноремонтного завода. В 5:30 прилет по правому берегу, в направлении авиационного завода Антонова, с мощной детонацией и сильным взрывом", — цитирует агентство слова своего собеседника.

Также был прилет в Броварской район Киевской области, взрыв был мощный, ударную волну ощущали за несколько километров.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.