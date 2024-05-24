США вводят визовые ограничения против властей Грузии

09:25 24.05.2024

США объявили о пересмотре двухсторонних отношений с Грузией из-за принятого в Тбилиси закона об иностранном влиянии. Об этом завил американский госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает "Интерфакс".

В частности, США вводит в отношении Грузии политику визовых ограничений, "которая будет применяться к лицам, ответственным за подрыв демократии в Грузии или соучастникам этого подрыва, а также к членам их семей". Под ограничения попадут "лица, ответственные за подавление гражданского общества и свободы мирных собраний в Грузии посредством кампании насилия или запугивания".

Госсекретарь подчеркнул, что, "рассматривая отношения между нашими двумя странами, мы будем принимать во внимание действия Грузии при принятии собственных решений", выразив надежду, что "лидеры Грузии пересмотрят закон и предпримут шаги для продвижения демократических и евроатлантических устремлений своей страны".

В мае парламент Грузии принял закон "О прозрачности иностранного влияния"., который со дня его инициирования в апреле в парламенте правящей партией "Грузинская мечта" вызвал крайне негативную реакцию оппозиционных сил, считающих, что он направлен на "стигматизацию" неподконтрольных властям неправительственных организаций, свободных СМИ.

Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, закон "О прозрачности иностранного влияния" преследует лишь одну цель - обнародовать финансовую отчетность неправительственных организаций, получающих миллионы долларов из-за рубежа и тратящих эти средства "на подрывную политическую деятельность".