Трамп поклялся, что Россия при нем не нападет на НАТО
Президент США Дональд Трамп поклялся союзникам по НАТО в Европе, что Россия не нападет на страны Североатлантического альянса, пока он остается главой Белого дома, пишет The Washington Post (WP).
«По словам трех чиновников, в ходе основной сессии Трамп выступил с позитивными словами о расходах на оборону и поклялся, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он — президент», — цитирует публикацию Газета.RU.
The Washington Post отмечает, что другие лидеры стран НАТО высоко оценили усилия Трампа по увеличению расходов Европы на оборону и поддержали его удары по Ирану. По мнению европейских чиновников, многие из них прибегли к лести, которая, как выяснилось, является весьма эффективным способом добиться расположения американского президента.
Комментарии читателей Оставить комментарий
наш или "натовский"? историю учи.
Трампу такого наобещал..даже шапира замолчал
Тута он как никогда прав!
сколько ему осталось президентствовать?
Уважаемые СМИ! Может хватить публиковать слова неадекватного старика и пора бы дать оценку его реальных дел, а не пустые речи думающего что он посланник свыше и может заключить сделку даже с дьяволом ради "Сделаем Омерики вновь великой".