Трамп поклялся, что Россия при нем не нападет на НАТО

11:31 26.06.2025

Президент США Дональд Трамп поклялся союзникам по НАТО в Европе, что Россия не нападет на страны Североатлантического альянса, пока он остается главой Белого дома, пишет The Washington Post (WP).

«По словам трех чиновников, в ходе основной сессии Трамп выступил с позитивными словами о расходах на оборону и поклялся, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он — президент», — цитирует публикацию Газета.RU.

The Washington Post отмечает, что другие лидеры стран НАТО высоко оценили усилия Трампа по увеличению расходов Европы на оборону и поддержали его удары по Ирану. По мнению европейских чиновников, многие из них прибегли к лести, которая, как выяснилось, является весьма эффективным способом добиться расположения американского президента.