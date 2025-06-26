Трамп поклялся, что Россия при нем не нападет на НАТО

Президент США Дональд Трамп поклялся союзникам по НАТО в Европе, что Россия не нападет на страны Североатлантического альянса, пока он остается главой Белого дома, пишет The Washington Post (WP).

«По словам трех чиновников, в ходе основной сессии Трамп выступил с позитивными словами о расходах на оборону и поклялся, что Россия никогда не нападет на НАТО, пока он — президент», — цитирует публикацию Газета.RU.

The Washington Post отмечает, что другие лидеры стран НАТО высоко оценили усилия Трампа по увеличению расходов Европы на оборону и поддержали его удары по Ирану. По мнению европейских чиновников, многие из них прибегли к лести, которая, как выяснилось, является весьма эффективным способом добиться расположения американского президента.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  5. 26.06.2025, 16:57
    Гость: .Штурман

    Уважаемые СМИ! Может хватить публиковать слова неадекватного старика и пора бы дать оценку его реальных дел, а не пустые речи думающего что он посланник свыше и может заключить сделку даже с дьяволом ради "Сделаем Омерики вновь великой".

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