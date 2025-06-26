FT узнала о смене тона Трампа в отношении Путина и Зеленского

12:22 26.06.2025

Американский президент Дональд Трамп все больше разочаровывается в российском президенте Владимире Путине из-за «максималистских требований» и отказа от прекращения огня, пишет РБК со ссылкой на британскую газету Financial Times (FT).

По словам Трампа, ситуация на Украине «выходит из-под контроля». Республиканец стал использовать более жесткий тон в отношении России, в то время как к украинскому президенту Владимиру Зеленскому он проявил симпатию, назвав его «очень милым» после встречи на саммите НАТО, говорится в материале FT.

Трамп также пообещал рассмотреть возможность поставок Украине большего количества ракет Patriot, хотя США и Израиль также нуждаются в них.

Ранее в июне американский лидер заявил о разочаровании и Россией, и Украиной из-за эскалации конфликта между ними. Он отметил тогда, что «очень близок» к отказу от посредничества в урегулировании конфликта.