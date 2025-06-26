FT узнала о смене тона Трампа в отношении Путина и Зеленского

Американский президент Дональд Трамп все больше разочаровывается в российском президенте Владимире Путине из-за «максималистских требований» и отказа от прекращения огня, пишет РБК со ссылкой на британскую газету Financial Times (FT).

По словам Трампа, ситуация на Украине «выходит из-под контроля». Республиканец стал использовать более жесткий тон в отношении России, в то время как к украинскому президенту Владимиру Зеленскому он проявил симпатию, назвав его «очень милым» после встречи на саммите НАТО, говорится в материале FT.

Трамп также пообещал рассмотреть возможность поставок Украине большего количества ракет Patriot, хотя США и Израиль также нуждаются в них.

Ранее в июне американский лидер заявил о разочаровании и Россией, и Украиной из-за эскалации конфликта между ними. Он отметил тогда, что «очень близок» к отказу от посредничества в урегулировании конфликта. 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 26.06.2025, 17:02
    Гость: .Штурман

    Кто бы сомневался в сущности "майора Трампа" посаженного глобалистами в кресло презика для усиления давления США на Россию так как Байден с этим справлялся из рук плохо. У него с каждым днем будет усиливаться антироссийский крен и все завершится прямыми угрозами к нашей стране.

  5. 26.06.2025, 15:13
    Гость: Сидящий на берегу

    ...А почему точкой отсчета мы или кто-то еще должны считать то,что Дональд Батькович///
    Потому что только Трамп мог реально повлиять на ход войны,прекратив и запретив снабжение нацистов.Но,конечно никогда не будет это делать,ведь стравить славян - многовековая мечта нагликов и гегемонов.

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