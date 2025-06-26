FT узнала о смене тона Трампа в отношении Путина и Зеленского
Американский президент Дональд Трамп все больше разочаровывается в российском президенте Владимире Путине из-за «максималистских требований» и отказа от прекращения огня, пишет РБК со ссылкой на британскую газету Financial Times (FT).
По словам Трампа, ситуация на Украине «выходит из-под контроля». Республиканец стал использовать более жесткий тон в отношении России, в то время как к украинскому президенту Владимиру Зеленскому он проявил симпатию, назвав его «очень милым» после встречи на саммите НАТО, говорится в материале FT.
Трамп также пообещал рассмотреть возможность поставок Украине большего количества ракет Patriot, хотя США и Израиль также нуждаются в них.
Ранее в июне американский лидер заявил о разочаровании и Россией, и Украиной из-за эскалации конфликта между ними. Он отметил тогда, что «очень близок» к отказу от посредничества в урегулировании конфликта.
Комментарии читателей Оставить комментарий
ему для солидности.
Кто бы сомневался в сущности "майора Трампа" посаженного глобалистами в кресло презика для усиления давления США на Россию так как Байден с этим справлялся из рук плохо. У него с каждым днем будет усиливаться антироссийский крен и все завершится прямыми угрозами к нашей стране.
Зеленский его ласково попросил да красный кафтан посулил?
Не получится. Слишком часто он свое мнение меняет.
...А почему точкой отсчета мы или кто-то еще должны считать то,что Дональд Батькович///
Потому что только Трамп мог реально повлиять на ход войны,прекратив и запретив снабжение нацистов.Но,конечно никогда не будет это делать,ведь стравить славян - многовековая мечта нагликов и гегемонов.