Трамп анонсировал 10% пошлины для стран, поддерживающих БРИКС

08:05 7.07.2025

Президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести 10-процентные пошлины на товары из стран, которые, по его словам, проводят «антиамериканскую» политику в рамках объединения БРИКС. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

«Любое государство, поддерживающее враждебный по отношению к США курс, связанный с БРИКС, будет обложено дополнительными тарифами. Политика без исключений», — подчеркнул он.

БРИКС — международное объединение, основанное в 2006 году при участии России, Китая, Индии и Бразилии. Позже к нему присоединилась ЮАР, а с 2024 года — Египет, ОАЭ, Эфиопия и Иран. С начала 2025 года к БРИКС официально входит и Индонезия.