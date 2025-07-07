Трамп анонсировал 10% пошлины для стран, поддерживающих БРИКС

Президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести 10-процентные пошлины на товары из стран, которые, по его словам, проводят «антиамериканскую» политику в рамках объединения БРИКС. Об этом он сообщил в социальной сети Truth Social.

«Любое государство, поддерживающее враждебный по отношению к США курс, связанный с БРИКС, будет обложено дополнительными тарифами. Политика без исключений», — подчеркнул он.

БРИКС — международное объединение, основанное в 2006 году при участии России, Китая, Индии и Бразилии. Позже к нему присоединилась ЮАР, а с 2024 года — Египет, ОАЭ, Эфиопия и Иран. С начала 2025 года к БРИКС официально входит и Индонезия.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.07.2025, 12:59
    Гость: нет-нет

    еврейский состав списка Форбес(Топ 10) ещё никто не отменял. У которых "бизнес" в России, офисы в Лондоне, а прибыль аккуратно вывозится за пределы России. Которые все время жалуются на нехватку рабочих рук, чтобы оправдать свою преступную политику завоза мигрантов в страну. Еврейские-чеченские-татарские кланы рулят не покладая рук. Дежавю.

  4. 07.07.2025, 12:13
    Гость: Paul

    \\\\Почему молчат Гайдары, Чубайсы, Кудрины, Грефы и прочие конспирологическая персонажи фанатичные сторонники мирового либерализма?\\\\...
    Кто гигнулся давно,кто от злобы лопнул,а кто на исторической Родине,а то и еще дальше жирует :)

  5. 07.07.2025, 11:23
    Гость: вся

    Китай уже показал что нужно делать, когда вводил такие же пошлины на штатовские товары.
    Вот только в эрафии вместо пошлин для штатов введут дополнительный побор для местного населения.

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