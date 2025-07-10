Британия и Франция договорились о «координации» ядерных арсеналов

08:10 10.07.2025

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон 10 июля подпишут соглашение о расширении стратегического взаимодействия в ядерной сфере и укреплении оборонного сотрудничества, сообщили в правительстве Соединённого Королевства.

Ключевым элементом станет совместная декларация, впервые формализующая возможность координации ядерных потенциалов двух стран. Несмотря на то, что Франция и Великобритания сохраняют независимость в ядерной политике, в документе подчеркивается, что в случае серьёзной угрозы европейской безопасности возможны согласованные ответные меры. «Любой агрессор, угрожающий ключевым интересам одной из стран, должен понимать: ответом может стать объединённая мощь ядерных арсеналов Лондона и Парижа», — говорится в заявлении.

Помимо ядерной сферы, партнерство затронет и другие направления. Великобритания и Франция договорились об усилении совместного производства крылатых ракет Storm Shadow (SCALP) и о запуске нового этапа совместной программы по разработке их замены — универсальных дальнобойных боеприпасов, способных поражать как наземные, так и морские цели.

Также в рамках соглашения, получившего неофициальное название «Ланкастер-хаус 2.0» — в отсылке к двустороннему пакту 2010 года, — страны углубят сотрудничество в разработке высокотехнологичного вооружения. Речь идёт о системах радиочастотного воздействия, включая микроволновое оружие и средства радиоэлектронной борьбы, предназначенные для нейтрализации дронов и ракет.

Особое внимание уделяется инновационным технологиям. Великобритания и Франция намерены использовать потенциал искусственного интеллекта для создания алгоритмов синхронизированных ударов с участием ракет и беспилотных систем.

Кроме того, оба государства расширят силы совместного реагирования, переориентировав их на оперативную защиту Европы. Впервые в их структуру интегрируют компоненты кибербезопасности и космических операций.