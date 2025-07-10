Британия и Франция договорились о «координации» ядерных арсеналов
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон 10 июля подпишут соглашение о расширении стратегического взаимодействия в ядерной сфере и укреплении оборонного сотрудничества, сообщили в правительстве Соединённого Королевства.
Ключевым элементом станет совместная декларация, впервые формализующая возможность координации ядерных потенциалов двух стран. Несмотря на то, что Франция и Великобритания сохраняют независимость в ядерной политике, в документе подчеркивается, что в случае серьёзной угрозы европейской безопасности возможны согласованные ответные меры. «Любой агрессор, угрожающий ключевым интересам одной из стран, должен понимать: ответом может стать объединённая мощь ядерных арсеналов Лондона и Парижа», — говорится в заявлении.
Помимо ядерной сферы, партнерство затронет и другие направления. Великобритания и Франция договорились об усилении совместного производства крылатых ракет Storm Shadow (SCALP) и о запуске нового этапа совместной программы по разработке их замены — универсальных дальнобойных боеприпасов, способных поражать как наземные, так и морские цели.
Также в рамках соглашения, получившего неофициальное название «Ланкастер-хаус 2.0» — в отсылке к двустороннему пакту 2010 года, — страны углубят сотрудничество в разработке высокотехнологичного вооружения. Речь идёт о системах радиочастотного воздействия, включая микроволновое оружие и средства радиоэлектронной борьбы, предназначенные для нейтрализации дронов и ракет.
Особое внимание уделяется инновационным технологиям. Великобритания и Франция намерены использовать потенциал искусственного интеллекта для создания алгоритмов синхронизированных ударов с участием ракет и беспилотных систем.
Кроме того, оба государства расширят силы совместного реагирования, переориентировав их на оперативную защиту Европы. Впервые в их структуру интегрируют компоненты кибербезопасности и космических операций.
Комментарии читателей Оставить комментарий
России зачем за тебя впрягаться?
Ты совсем дурачокс ?Где я и где Россия ?,я там и не был никогда :)
вот что значит - тыква власовца :)
Ударил бы сам лично......
Будь моя воля - АГА...ударил бы еще ровно 34 года тому...:)А ты бы вообще на свет не родился,плесень.И в Мире сегодня все было бы ХОРОШО.Даже для вас.А вот теперь - все ПЛОХО.
А вас скоро совсем не будет.
Гейропа усиленно начала готовиться к 3-й мировой войне.Разворот на нее произошел тогда когда глобалисты и авторы "золотого миллиарда" из Римского клуба тусующиеся на Давосе поняли что прежние методы сокращения человечества плохо работают, а итоги "пандемии" ковида не смогла убить сотни миллионов зараженных и убитых. Политика управляемого хаоса и гражданские войны тоже не дают того результатов на которых ориентировались в штабах глобалистов. По факту загнивший по корню империализм снова хочет решить экономические, социальные и моральные проблемы капстран новой мировой войной и при этом уже не за передел рынка, а из-за попытки самосохранения капитализма и задержки наступления коммунизма.
Ударил бы сам лично. От своего лица. Тебе лично надо, а России зачем за тебя впрягаться?
Можно подумать, что у них раньше "координации" не было в рамках военных программ НАТО.