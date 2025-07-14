Rheinmetall рассчитывает увеличить продажи до 50 млрд евро к 2030 году

09:10 14.07.2025

Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания ставит перед собой амбициозную цель — нарастить объёмы продаж до €40–50 млрд в течение ближайших пяти лет. Об этом он сообщил 13 июля в интервью изданию Bild.

По словам Паппергера, речь идёт о десятикратном росте по сравнению с результатами 2021 года. Основным фактором, способствующим бурному развитию, глава концерна назвал продолжающийся военный конфликт в Украине, который усилил спрос на вооружение.

«Сейчас обсуждаются заказы на поставку 6–7 тысяч единиц техники. Это необходимо для формирования новых армейских бригад», — уточнил он. Среди потенциальных поставок — танки Leopard 2, а также боевые машины пехоты Puma и Boxer. Только от правительства Германии Rheinmetall рассчитывает в ближайший год получить заказы на сумму до €70 млрд.

Компания активно наращивает производственные мощности — в настоящий момент строится десять новых предприятий. Штат сотрудников планируется увеличить почти вдвое: с нынешних 40 до 70 тысяч человек.

Ранее, в апреле 2025 года, Паппергер сообщил, что в 2026 году Rheinmetall завершит строительство завода по выпуску снарядов на территории Украины. Предприятие будет способно производить до 350 тысяч артиллерийских боеприпасов в год. Инвестиции в проект составили около €600 млн.