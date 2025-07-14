Rheinmetall рассчитывает увеличить продажи до 50 млрд евро к 2030 году

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер показывает боеприпасы

Генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что компания ставит перед собой амбициозную цель — нарастить объёмы продаж до €40–50 млрд в течение ближайших пяти лет. Об этом он сообщил 13 июля в интервью изданию Bild.

По словам Паппергера, речь идёт о десятикратном росте по сравнению с результатами 2021 года. Основным фактором, способствующим бурному развитию, глава концерна назвал продолжающийся военный конфликт в Украине, который усилил спрос на вооружение.

«Сейчас обсуждаются заказы на поставку 6–7 тысяч единиц техники. Это необходимо для формирования новых армейских бригад», — уточнил он. Среди потенциальных поставок — танки Leopard 2, а также боевые машины пехоты Puma и Boxer. Только от правительства Германии Rheinmetall рассчитывает в ближайший год получить заказы на сумму до €70 млрд.

Компания активно наращивает производственные мощности — в настоящий момент строится десять новых предприятий. Штат сотрудников планируется увеличить почти вдвое: с нынешних 40 до 70 тысяч человек.

Ранее, в апреле 2025 года, Паппергер сообщил, что в 2026 году Rheinmetall завершит строительство завода по выпуску снарядов на территории Украины. Предприятие будет способно производить до 350 тысяч артиллерийских боеприпасов в год. Инвестиции в проект составили около €600 млн.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 14.07.2025, 16:25
    Гость: Не заливай

    Назови нам эти тысячи. Во Франции есть Thales, найдётся ещё десяток крупных военных фирм. Но явно не тысячи.

  4. 14.07.2025, 14:15
    Гость: Лом

    Что показательно,
    рейнметал строит уже Третий(!!!) завод на украине по производству оружия и бк для нацистов - и до сих пор НИ ОДНОГО УДАРА по заводам не было..

  5. 14.07.2025, 13:10
    Гость: По данным

    южнокорейской разведки, КНДР уже поставила РФ 12 миллионов снарядов только калибра 152 мм. "Рейнметалл" собирается поставить Украине 350 тысяч. Только за год. Только собирается, незнай сделает, незнай нет. Интересное такое сопоставление цифр получается.

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