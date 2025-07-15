Казахстан начал строить ТЭЦ без участия России

Казахстан начал строительство теплоэлектроцентрали в Кокшетау на севере страны самостоятельно, «не обращаясь ни к кому», сообщил на пресс-конференции в правительстве премьер-министр Олжас Бектенов, пишет РБК.

Он напомнил, что изначально станцию планировали возвести с российскими партнерами, как и две другие ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске. «Пока мы не получили точной информации о предоставлении гарантированного удешевленного финансирования с российской стороны», — сказал Бектенев.

Сейчас Астана ждет ответа Москвы насчет других ТЭЦ. Если его не будет в ближайшее время, Казахстан приступит к реализации проектов самостоятельно, добавил премьер: «Они очень важны, долго ждать не можем, нам нужны и тепло, и электроэнергия». По словам Бектенева, «бюджет потянет».

Россия и Казахстан в 2024 году подписали межправительственное соглашение о строительстве трех ТЭЦ. В качестве генподрядчика планировалось привлечь «Интер РАО», а основные виды работ должны были выполнить подрядные организации. Соглашение подразумевало, что проект будет финансироваться российскими банками, которые предоставят кредиты на 15 лет. Предварительную стоимость строительства оценивали в $2,7 млрд.

В мае первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр сообщил о проблемах с финансированием и предположил, что Астане придется искать нового инвестора. Замминистра энергетики Бакытжан Ильяс заявил, что строительством вместо российских подрядчиков могут заняться компании из Китая и Южной Кореи.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.07.2025, 19:50
    Гость: Григорьев

    Дармоеды даже амерам надоели. Так что, хотят строить сами - пусть строят. Хватит плодить паразитов. У нас на свои стройки не хватает ресурсов.

  2. 15.07.2025, 19:09
    Гость: Nic

    Как говорил персонаж Нагиева в прапорщике задова:
    Если бесплатно, то мы потянем.
    Халяву хотят казахи - дело житейское.

  3. 15.07.2025, 18:41
    Гость: владимир

    Это не новость. Новостью будет, если кто-то из былых "братьев" будет строить что-то с Россией. И не факт, что такая новость не окажется фальшивой.

  4. 15.07.2025, 18:29
    Гость: Халява не прокатила.

    Не беда.
    У среднеазиатов некуда девать народы, у китайцев — велики.
    На этой теме и найдут друг друга. Степь большая, уместятся все.
    Станут великой энергетической державой, а девочка Грета будет стоя аплодировать — мечты сбываются!

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