Верховная рада назначила нового премьер-министра Украины

12:40 17.07.2025

17 июля Верховная рада одобрила кандидатуру Юлии Свириденко на пост премьер-министра Украины. За нее проголосовали 262 депутата, против выступили 22 парламентария, воздержались — 26, не голосовали по этому вопросу — 22, пишет РБК.

Свириденко, которая с 2021 года была первым вице-премьером и министром экономики и в мае 2025-го заключила с США сделку по редкоземельным металлам, заменит во главе кабмина Дениса Шмыгаля, который руководил им больше пяти лет. Президент Владимир Зеленский предложил Раде назначить его на пост министра обороны.

Руководителю же военного ведомства Рустему Умерову, который возглавляет украинскую делегацию на переговорах с Россией, прочили место посла в США.

Назначение правительства по предложению Свириденко произойдет чуть позже в течение дня. Исходя из списка, который опубликовал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, принципиальных замен в кабмине не произойдет — часть министров свои места сохранят, часть поменяются местами, некоторые министерства соединят друг с другом.

По словам Зеленского, приоритет нового правительства — собственное производство оружия, а также развитие оборонных проектов вместе с партнерами. Президент говорил, что сейчас доля украинского оружия на поле боя составляет 40%, но «нужно больше».