Верховная рада назначила нового премьер-министра Украины

17 июля Верховная рада одобрила кандидатуру Юлии Свириденко на пост премьер-министра Украины. За нее проголосовали 262 депутата, против выступили 22 парламентария, воздержались — 26, не голосовали по этому вопросу — 22, пишет РБК.

Свириденко, которая с 2021 года была первым вице-премьером и министром экономики и в мае 2025-го заключила с США сделку по редкоземельным металлам, заменит во главе кабмина Дениса Шмыгаля, который руководил им больше пяти лет. Президент Владимир Зеленский предложил Раде назначить его на пост министра обороны.

Руководителю же военного ведомства Рустему Умерову, который возглавляет украинскую делегацию на переговорах с Россией, прочили место посла в США.

Назначение правительства по предложению Свириденко произойдет чуть позже в течение дня. Исходя из списка, который опубликовал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, принципиальных замен в кабмине не произойдет — часть министров свои места сохранят, часть поменяются местами, некоторые министерства соединят друг с другом. 

По словам Зеленского, приоритет нового правительства — собственное производство оружия, а также развитие оборонных проектов вместе с партнерами. Президент говорил, что сейчас доля украинского оружия на поле боя составляет 40%, но «нужно больше». 

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.07.2025, 21:08
    Гость: Галоши

    Юлия Свириденко родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове. Отец работал в антимонопольном комитете, мать в облсовете. Окончила с отличием Киевский национальный торгово-экономический университет и получила степень магистра по специальности «Менеджмент антимонопольной деятельности». /Википедия/

  3. 17.07.2025, 18:48
    Гость: не-а,

    наденька савченка всех переплюнет по своей особлывости... Стоит на эту особь внимательно посмотреть, и не поймешь, то ли баба, то ли мужик.. Мужланка, одним словом.. Кошмары ночью будут сниться..

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