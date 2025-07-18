Словакия поддержит 18-й санкционный пакет ЕС против России
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил, что страна поддержит 18-й пакет санкций Евросоюза против России, голосование по которому запланировано на 18 июля.
Ранее Братислава возражала против одного из ключевых пунктов пакета — предложения о полном запрете импорта российского газа с 2028 года. Словацкие власти опасались, что такое решение вызовет перебои с поставками, приведёт к росту тарифов и увеличению платы за транзит, а также может повлечь судебные разбирательства с «Газпромом».
По словам Фицо, ему удалось достичь договорённости с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен относительно гарантий, касающихся будущих цен на газ. Премьер отметил, что дальнейшее противодействие одобрению пакета стало бы «контрпродуктивным» и могло бы нанести ущерб интересам Словакии.
Кроме Словакии, против 18-го санкционного пакета выступают также Мальта, Греция и Кипр, которые не согласны с корректировкой механизма ограничения цен на российскую нефть. При этом все три страны выразили готовность продолжать переговоры.
Еврокомиссия предлагает ввести новый механизм, в рамках которого потолок цен на экспорт российской нефти и других энергоносителей будет определяться на 15% ниже средней рыночной стоимости за последние десять недель. В настоящее время ценовое ограничение имеет фиксированный характер: на нефть оно составляет $60 за баррель.
В Москве неоднократно заявляли о незаконности антироссийских санкций. В ответ на введение западных ограничений, в том числе на нефть, Россия запретила поставки углеводородов по контрактам, предусматривающим соблюдение установленного ЕС потолка цен. Этот запрет был продлён президентом Владимиром Путиным до конца 2025 года.
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